Franco Colapinto recibió el apoyo de su representante tras el GP de Baréin en Malasia: “No cuenta”

Este domingo resultó negativo para Franco Colapinto, quien llegó al GP de Baréin en Malasia de la Fórmula 1 con dos penalizaciones que lo obligaban a salir del fondo, una por el accidente en Bakú y otra por los cambios en la unidad de potencia. A pesar de eso, el pilarense tuvo una sólida actuación y cruzó la línea de meta en el decimotercer puesto, aunque con la sensación de que alcanzar los puntos era posible, motivo por el que su representante publicó un cálido mensaje de apoyo.

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Y es que el piloto argentino quedó a solo unos segundos del décimo lugar en una carrera en la que la estrategia de Alpine de salir con neumáticos blandos le jugó en contra ante las condiciones de la pista mojada. En este contexto, Bullet Sports Management hizo un posteo en su cuenta de X para compartir lo que fue la carrera en el Circuito Internacional de Sepang y lo corto que le quedó el resultado a Colapinto ante tal actuación.

“P13 en la bandera a cuadros no cuenta toda la historia del GP de Baréin de Franco”, comenzó la agencia que representa al pilarense, que hizo un resumen de lo que fue la caótica decimosexta fecha del campeonato. De ahí que el comunicado haya destacado lo que fue la previa con la espera por el problema de software que tuvieron los coches, la influencia de la lluvia y la jugada que no salió bien en la elección de los neumáticos.

“Un retraso que duró la longitud completa de una carrera, una vuelta de formación caótica, el primer inicio de carrera con lluvia para los autos de nueva generación, una lotería loca de neumáticos y múltiples Safety Cars hicieron de esto una carrera increíblemente caótica y difícil de gestionar”, siguió el informe. Tras esto, Bullet dedicó sus siguientes palabras a lo que fue la actuación del piloto de Alpine, que mostró un sólido ritmo cuando se secó un poco el asfalto.

“Partiendo desde P21, Franco siempre iba a tener un desafío duro por delante. Pero a pesar de todo lo que sucedió, aun así logró escalar ocho posiciones y llevarla a casa en P13”, agregó. Claro que tanto Colapinto como Alpine esperaban sumar puntos, sobre todo considerando la pérdida de terreno que volvieron a sufrir con Racing Bulls, pero incluso en esta situación hubo cosas para rescatar de cara a lo que se viene.

Por esto, el comunicado cierra con un prometedor mensaje de cara a la próxima fecha del campeonato: “No el resultado que buscaba, pero mucho para rescatar de una carrera difícil. Volvemos a intentarlo la próxima semana en Singapur”. Por su parte, Jamie Campbell-Walter, manager de Colapinto, reposteó la publicación en su cuenta personal y agregó: “Súper rápido este fin de semana. Hacia Singapur”.

Colapinto volverá a correr este fin de semana en Singapur.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Baréin, la Fórmula 1 no tendrá descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito callejero de Marina Bay. Allí se desarrollará el Gran Premio de Singapur por la decimoséptima fecha entre el 9 y 11 de octubre bajo el formato sprint.