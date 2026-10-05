Los 3 grandes rivales de Franco Colapinto en la F1

La Fórmula 1 combina velocidad con una enorme presión competitiva y, cuando 20 pilotos luchan por centímetros, los conflictos aparecen inevitablemente.

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En el caso de Colapinto, tres nombres sobresalen.

1. Pierre Gasly: el rival que está dentro del mismo equipo

Paradójicamente, el principal parámetro de Colapinto está del otro lado del box de Alpine.

Pierre Gasly es su compañero, pero también el piloto contra el que se compara directamente cada fin de semana.

La tensión quedó expuesta en Silverstone, cuando ambos tuvieron un roce en la largada y el argentino expresó un fuerte enojo por radio.

La situación volvió a calentarse en Madrid, donde Colapinto reclamó insistentemente que Gasly le cediera la posición mientras intentaba avanzar.

Y el episodio más grave llegó en Bakú.

Durante el relanzamiento posterior a un Safety Car, Colapinto bloqueó los neumáticos en la curva 1 y chocó con el auto de Gasly, provocando el abandono de ambos.

El argentino asumió inmediatamente la responsabilidad y posteriormente los dos pilotos confirmaron que hablaron y dieron por terminado el conflicto.

2. Oliver Bearman: el choque de 50G que generó polémica

Otro rival con el que existió una fuerte tensión fue Oliver Bearman.

Durante el Gran Premio de Japón, el piloto de Haas intentó superar a Colapinto en dirección a la curva Spoon.

El movimiento del Alpine obligó al británico a realizar una maniobra evasiva, salió al pasto y terminó protagonizando un violentísimo accidente contra las barreras.

El impacto alcanzó aproximadamente 50G y Bearman fue trasladado al centro médico, aunque no sufrió fracturas.

Después, el británico calificó la maniobra de Colapinto como inaceptable.

El argentino reveló posteriormente que le había enviado un mensaje privado para hablar sobre lo sucedido, pero aseguró que Bearman nunca le respondió.

3. Lando Norris: la pelea que explotó en Bakú

El conflicto más reciente involucró a Lando Norris.

El campeón de McLaren quedó eliminado indirectamente por el accidente de Colapinto con Gasly en Azerbaiyán.

Después de la carrera, Norris realizó declaraciones extremadamente críticas y pidió sanciones más severas para maniobras de ese tipo.

La reacción provocó además una ola de agresiones contra el británico en redes sociales.

Colapinto intervino públicamente para pedir a sus seguidores que terminaran con los insultos y amenazas.

Posteriormente, Norris se disculpó por el tono de sus declaraciones y reconoció que había hablado desde la frustración del momento.

Por eso, hablar de “enemigos” necesita una aclaración.

Gasly, Bearman y Norris son rivales con los que Colapinto tuvo fuertes cruces deportivos, pero no existe evidencia de una enemistad personal permanente.

En la Fórmula 1, una pelea puede explotar un domingo y quedar atrás días después.

Para Colapinto, 2026 dejó exactamente eso: roces con compañeros, accidentes y declaraciones calientes que aumentaron todavía más la presión alrededor de uno de los pilotos más observados de la parrilla.