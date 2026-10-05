Pierre Gasly explicó los motivos detrás de la errada estrategia de Alpine en Malasia: "Peor escenario"

Alpine fue uno de los varios equipos que le erraron a la estrategia este domingo en el caótico GP de Baréin en Malasia de la Fórmula 1, donde la lluvia y la falla en el software retrasaron la acción por más de hora y media. Entre tanto tiempo libre, la discusión de la estrategia fue uno de los temas de conversación en el interior del equipo galo, algo sobre lo que habló Pierre Gasly, quien explicó por qué optaron por salir con neumáticos de piso seco.

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Mientras que la mayoría de los equipos salieron con intermedios de lluvia, Alpine lanzó a sus pilotos con gomas blandas, algo que se justificaba en la esperanza de que la pista se haya secado después de que cesó la lluvia. Así lo reconoció el piloto francés, que advirtió que esperaban que la pista adopte condiciones normales en poco tiempo, pero eso ni siquiera estuvo cerca de suceder.

“Pasamos mucho tiempo en el pitlane, lo que te da mucho tiempo para pensar e intentar observar la pista. Estuvimos mucho tiempo en el box y pensamos que la pista se había secado mucho más rápido”, comenzó en declaraciones rescatadas por Motorsport. En este sentido, Gasly admitió que estuvo de acuerdo con la idea, aunque las cosas salieron completamente distintas a como tenían pensado.

“El equipo estaba dispuesto a arriesgar y yo lo apoyé porque, para mí, tenía cierto sentido. Nuestro peor escenario era mucho mejor que lo que, lamentablemente, terminó pasando”, añadió. Ahora bien, el inconveniente no fue solamente haber salido con las gomas equivocadas, sino también haberse mantenido en pista en lugar de pasar por boxes tras la largada, ya que las interrupciones echaron por la borda todo el esfuerzo inicial.

“Tenés que elegir entre revertir tu decisión o intentar seguir en pista y hacer que funcione. Lo intentamos y, lamentablemente, nos costó mucho tiempo. Después, con todos los autos de seguridad, todo salió al revés. Nada nos favoreció”, agregó. Por fuera de esto, el francés advirtió que una estrategia distinta no le garantizaba los puntos, en parte porque, en su caso, tenía problemas de balance que lo mantuvieron incómodo durante toda la carrera.

“El auto se sentía bastante diferente. Tenía muchísimos problemas con el balance, un comportamiento muy extraño. No estaba nada contento con el auto, ni siquiera en seco”, afirmó. Independientemente de esto, lo cierto es que Alpine volvió a perder terreno en el campeonato con Racing Bulls, que sumó por duplicado nuevamente y ahora está más consolidado en la quinta posición de la tabla.

Alpine suma dos fechas al hilo sin puntos.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Baréin en Malasia 2026