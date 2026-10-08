A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Singapur de la F1: los horarios y dónde ver en vivo

Franco Colapinto afrontará este fin de semana una nueva fecha de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Singapur 2026, decimoséptima competencia de la temporada 2026. El argentino, piloto de Alpine, volverá a competir en el exigente circuito urbano de Marina Bay, en una jornada especial porque el trazado asiático recibirá por primera vez una carrera sprint.

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Cuándo es la carrera de Franco Colapinto

Viernes 9 de octubre

5:30: práctica libre.

9:30: clasificación para la carrera sprint.

Sábado 10 de octubre

6: carrera sprint.

10: clasificación para el Gran Premio.

Domingo 11 de octubre

9: carrera principal.

Por dónde ver Colapinto en la Fórmula 1

La carrera, las prácticas y pruebas de clasificación se pueden seguir por Fox Sports y la plataforma de Disney+.

Cómo será el próximo fin de semana de la F1

La carrera principal del Gran Premio de Singapur será el domingo 11 de octubre a las 9 de la mañana, hora argentina. Allí estará Colapinto junto al resto de los pilotos de la máxima categoría, en una competencia que tendrá 62 vueltas y se disputará sobre un circuito de 4,927 kilómetros.

Pero la actividad del argentino comenzará mucho antes. El viernes 9 de octubre se realizará la única sesión de entrenamientos libres, desde las 5.30 hasta las 6.30, mientras que la clasificación para la carrera sprint será entre las 9.30 y las 10.14. El sábado 10 llegará el momento de la primera carrera del fin de semana. La Sprint comenzará a las 6, mientras que la clasificación para el Gran Premio del domingo tendrá lugar a partir de las 10. De esta manera, Colapinto tendrá dos oportunidades de sumar protagonismo y puntos en Marina Bay antes de la competencia principal.

Franco Colapinto va por más.

El sábado 10 llegará el momento de la primera carrera del fin de semana. La Sprint comenzará a las 6, mientras que la clasificación para el Gran Premio del domingo tendrá lugar a partir de las 10. De esta manera, Colapinto tendrá dos oportunidades de sumar protagonismo y puntos en Marina Bay antes de la competencia principal.

La diferencia horaria obliga a los fanáticos argentinos a madrugar durante todo el fin de semana. El cronograma oficial de Fórmula 1 confirma que la carrera del domingo comenzará a las 12 del mediodía en Singapur, lo que se traduce en las 9 de Argentina.

El GP de Singapur será, además, el último fin de semana con formato sprint de la temporada 2026. La competencia corta del sábado y la clasificación posterior modificarán el habitual esquema de actividad y harán que cada sesión resulte clave para Colapinto, que buscará cerrar el fin de semana con un buen resultado en uno de los escenarios más exigentes del calendario.