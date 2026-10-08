Calendario de Colapinto en F1 2026: cuándo corre y fechas de los GP

Franco Colapinto encara la última parte de su primera temporada completa como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1. Después de 18 Grandes Premios disputados, el argentino tiene por delante seis carreras para cerrar un año que tuvo momentos destacados, actuaciones irregulares y también algunos golpes que condicionaron sus resultados. A Colapinto se le viene una seguidilla de seis fechas que llevará al argentino por Austin, Ciudad de México, Interlagos, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. El objetivo será aprovechar las últimas oportunidades para sumar unidades y mejorar su posición en el campeonato.
MÁS INFO
Las carreras que le quedan a Colapinto en 2026
- Gran Premio de Australia: 6 al 8 de marzo — 14° puesto.
- Gran Premio de China: 13 al 15 de marzo — 10° puesto.
- Gran Premio de Japón: 27 al 29 de marzo — 16° puesto.
- Gran Premio de Bahréin: 10 al 12 de abril — Cancelado.
- Gran Premio de Arabia Saudita: 17 al 19 de abril — Cancelado.
- Gran Premio de Miami: 1° al 3 de mayo — 7° puesto.
- Gran Premio de Canadá: 22 al 24 de mayo — 6° puesto.
- Gran Premio de Mónaco: 5 al 7 de junio — 15° puesto.
- Gran Premio de Barcelona: 12 al 14 de junio — 10° puesto.
- Gran Premio de Austria: 26 al 28 de junio — 15° puesto.
- Gran Premio de Gran Bretaña: 3 al 5 de julio — 9° puesto.
- Gran Premio de Bélgica: 17 al 19 de julio — 10° puesto.
- Gran Premio de Hungría: 24 al 26 de julio — 15° puesto.
- Gran Premio de Países Bajos: 21 al 23 de agosto — 14° puesto.
- Gran Premio de Italia: 4 al 6 de septiembre — 9° puesto.
- Gran Premio de España: 11 al 13 de septiembre — 7° puesto.
- Gran Premio de Azerbaiyán: 24 al 26 de septiembre — Abandono.
- Gran Premio de Malasia: 2 al 4 de octubre — 13° puesto.
- Gran Premio de Singapur: 9 al 11 de octubre — Próximo.
- Gran Premio de Estados Unidos: 23 al 25 de octubre.
- Gran Premio de México: 30 de octubre al 1° de noviembre.
- Gran Premio de Brasil: 6 al 8 de noviembre.
- Gran Premio de Las Vegas: 19 al 21 de noviembre.
- Gran Premio de Qatar: 27 al 29 de noviembre.
- Gran Premio de Abu Dhabi: 4 al 6 de diciembre.
Cómo le fue hasta ahora a Franco Colapinto
La temporada de Colapinto comenzó en Australia, donde finalizó 14°, y tuvo rápidamente una mejora en China, con un décimo puesto que le permitió sumar sus primeras unidades. En Japón terminó 16°, mientras que las carreras de Baréin y Arabia Saudita fueron suspendidas y no se disputaron. El mejor tramo llegó en Miami y Canadá. En Estados Unidos consiguió un séptimo puesto y luego alcanzó su mejor resultado del año hasta ese momento con un sexto lugar en Montreal. Después atravesó una etapa más irregular, con un 15° puesto en Mónaco, un décimo en Barcelona, otro 15° en Austria y un noveno en Gran Bretaña.
En Bélgica volvió a terminar décimo y luego fue 15° en Hungría y 14° en Países Bajos. En Italia consiguió otro noveno puesto y, en España, volvió a quedar séptimo. La fecha de Azerbaiyán fue negativa: sufrió un choque y debió abandonar. Su última presentación fue en Malasia, donde protagonizó una remontada desde el fondo de la grilla. Colapinto largó 21° y avanzó ocho posiciones para terminar 13°, aunque no pudo sumar puntos. De esta manera, se mantiene 12° en el Campeonato de Pilotos, con 27 unidades, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, acumula 41.