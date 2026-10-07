Entradas para Apocalyptica en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en Buenos Aires

La legendaria banda finlandesa Apocalyptica regresará a la Argentina para ofrecer un show que promete combinar la potencia del metal con la sensibilidad y la fuerza de los instrumentos clásicos. Liderado por el cellista Eicca Toppinen, el grupo se presentará el 22 de octubre en Palermo Groove, ubicado en Av. Santa Fe 4389, C.A.B.A., donde recorrerá parte de su extensa trayectoria y presentará su más reciente trabajo, Plays Metallica Vol. 2.

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El concierto tendrá como eje el vínculo entre Apocalyptica y Metallica, una relación que marcó desde sus comienzos la historia de la agrupación finlandesa. Durante la noche sonarán versiones de clásicos como “Enter Sandman”, “Creeping Death” y “Nothing Else Matters”, reinterpretados desde una formación integrada actualmente por Eicca Toppinen, Perttu Kivilaakso y Paavo Lötjönen, los tres al frente de sus violonchelos.

Por dónde sacar entradas para Apocalyptica

Las entradas para Apocalyptica en Palermo Groove el 22 de octubre se pueden sacar a través de Passline.

Precios de entradas para Apocalyptica en Argentina

Entrada general: $110.000

La propuesta de Apocalyptica para visitar el país

Plays Metallica Vol. 2 representa, además, un proyecto largamente esperado por la banda. Según explicó Kivilaakso, el disco nació de un sueño que Apocalyptica tenía desde hacía dos décadas y reúne nueve canciones seleccionadas entre unas veinte candidatas. El objetivo fue explorar el amplio rango dinámico y creativo de Metallica desde una mirada propia, capaz de trasladar la energía del metal a la sonoridad de los instrumentos de formación clásica.

El álbum fue producido por Joe Barresi, reconocido por su trabajo junto a artistas como Queens of the Stone Age y Tool, y cuenta con una participación especialmente significativa: Rob Trujillo, bajista de Metallica, aparece en “The Four Horsemen”, primer sencillo del trabajo. La colaboración funciona como una nueva expresión del vínculo y el respeto construido entre ambas bandas a lo largo de los años.

Una propuesta imperdible.

“Pensar en ese adolescente que ahora consigue tocar sus canciones favoritas me pone la piel de gallina”, expresó Perttu Kivilaakso al referirse al proyecto. Toppinen, por su parte, resumió el desafío detrás del álbum: “Necesitábamos desafiarnos y traer una perspectiva totalmente nueva a la energía y emoción original de Metallica”.

La historia de Apocalyptica comenzó en 1993, en la prestigiosa Academia Sibelius de Helsinki, cuando cuatro músicos de formación clásica se reunieron para rendir tributo a Metallica. El experimento se transformó en un fenómeno internacional tras la edición de Plays Metallica by Four Cellos en 1996. Apenas cinco meses después, ya estaban abriendo conciertos para Metallica. Incluso Lars Ulrich viajó especialmente a Helsinki para verlos en vivo.

Con más de seis millones de discos vendidos y décadas de giras internacionales, Apocalyptica llega a Buenos Aires para demostrar una vez más que el metal también puede tocarse con violonchelos, sin perder intensidad, emoción ni contundencia.