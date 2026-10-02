Entradas para Kasabian en Argentina 2027: precios y fecha de cuándo toca en el C Art Media

Kasabian, uno de los referentes más eufóricos y electrizantes del rock británico contemporáneo, confirmó oficialmente su tan esperado regreso a la Argentina. La icónica agrupación liderada por Serge Pizzorno se presentará el próximo 23 de marzo de 2027 en el predio C Art Media de la Ciudad de Buenos Aires, con producción a cargo de DF Entertainment. Este acontecimiento representará el cuarto espectáculo del grupo en suelo argentino y marcará un caluroso reencuentro con sus fanáticos tras casi nueve años de ausencia desde su última visita en el 2018.

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Entradas, preventa y precios para Kasabian

Los tickets para formar parte de la presentación estarán a la venta de forma exclusiva mediante el sitio web de All Access. El proceso de compra constará de dos etapas clave: en primer lugar, una preventa dedicada para clientes de Santander Visa que abrirá el viernes 2 de octubre a las 13:00 horas, incluyendo la ventaja diferencial de pagar en 6 cuotas sin interés.

En segundo lugar, la venta general para todos los medios de pago disponibles quedará inaugurada el lunes 5 de octubre a partir de las 13:00 horas. Las opciones de financiación facilitarán la adquisición de entradas para disfrutar de la potencia de la banda en un espacio cerrado y exclusivo. Los precios se darán a conocer este viernes, cuando salgan los primeros boletos a la venta.

Kasabian en Argentina. (Crédito de imagen: DF)

Trayectoria, fusión de géneros y orígenes

Originarios de la ciudad de Leicester, Inglaterra, Kasabian forjó una destacada y sólida trayectoria de más de veinte años en la cima del rock internacional. Su sonido se distingue por una vibrante combinación de rock alternativo, pulsos electrónicos, psicodelia, indie y electro-rock altamente bailable. Tras haber conquistado los escenarios más importantes del Reino Unido y encabezar los principales festivales del mundo, la banda acumula múltiples discos número uno y una colección de canciones emblemáticas como Club Foot, Fire, L.S.F. (Lost Souls Forever), Underdog y Shoot the Runner.

En esta oportunidad, el grupo llega en Buenos Aires en el marco del lanzamiento de ACT III, su noveno álbum de estudio publicado en septiembre de 2026. Concebido por Pizzorno junto al reconocido productor Mark Ralph, el álbum destaca por su energía bailable y guitarras al frente, anticipado por sencillos como Hippie Sunshine, GREAT PRETENDER, SUPERPOWERS y NOTHING BETTER THAN THIS.

Tras sus históricas visitas en 2015, en Lollapalooza y en un sideshow junto a The Kooks, y su inolvidable concierto de 2018 en el Estadio Obras, Kasabian renovará su idilio con el apasionado público argentino en una fiesta inolvidable.