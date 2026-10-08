La gran vista que disfrutó Franco Colapinto en Singapur antes de volver a correr en la Fórmula 1

Tras el decimotercer lugar en el GP de Baréin disputado en Malasia, Franco Colapinto se prepara para lo que será otro fin de semana de acción en la Fórmula 1, esta vez en el Gran Premio de Singapur. De hecho, el pilarense ya se encuentra en la capital a la espera para que comience la única sesión de prácticas libres del viernes y aprovechó su momento libre para subirse a una de las norias más altas del mundo y disfrutar de una vista panorámica.

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Este miércoles, Alpine hizo un posteo en sus redes sociales mostrando unas fotos del piloto argentino en su ascenso a la Singapore Flyer, la rueda de la fortuna ubicada en la bahía de Mandala Bay. Con una altura de 165 metros, se trata de la segunda noria mirador más grande del mundo, de manera que Colapinto pudo disfrutar de una vista asombrosa que le permitió ver gran parte del microestado asiático.

Y es que desde el punto más alto de la noria, el pilarense no solo pudo observar el dibujo del Circuito callejero de Marina Bay, sino también el distrito financiero, el río Singapur, los jardines de la bahía y la obra arquitectónica conocida como Marina Bay Sands. La perspectiva de 360º que ofrece la rueda incluso permite divisar sectores de Malasia e Indonesia, naciones ubicadas al norte y sur de Singapur, respectivamente.

“Vistas de Singapur desde el Singapore Flyer. ¿Qué nos deparará la Ciudad del León este año?”, escribieron en la cuenta de Alpine junto a las imágenes de Colapinto, en las que se lo ve completamente asombrado por el paisaje. Entre las fotos, se destaca una de la vista al circuito en el que correrá este fin de semana, concretamente a la zona donde se ubican los boxes y que también permite apreciar uno de los edificios del complejo Marina Bay Sands.

Cabe mencionar que, a pesar de lo bello de la ciudad, la decimoséptima fecha de la temporada será uno de los mayores desafíos para los pilotos debido a las altas temperaturas y el alto índice de humedad. De hecho, Singapur representa uno de los circuitos más demandantes físicamente, además de que requiere de mucho esfuerzo para concretar un rebase debido a las estrechez de las calles.

La postal que sacó Franco desde la rueda de la fortuna.

Horarios del GP de Singapur 2026 de F1

Tras el GP de Baréin en Malasia, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito callejero de Marina Bay, donde se disputará el Gran Premio de Singapur entre el 9 y 11 de octubre por la decimoséptima fecha. A continuación, los días y horarios: