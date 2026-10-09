Las 5 peores rivalidades entre compañeros de equipo en la historia de la F1

Tener dos pilotos extremadamente rápidos puede ser el escenario perfecto para una escudería de Fórmula 1, pero también convertirse en un problema. A lo largo de la historia hubo compañeros que terminaron chocándose, dejaron de hablarse e incluso perjudicaron las posibilidades de su propio equipo por intentar derrotarse entre ellos.

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Estas son cinco de las rivalidades internas más conflictivas que tuvo la categoría.

1. Ayrton Senna vs. Alain Prost – McLaren

Probablemente sea la rivalidad más famosa de todas.

Ayrton Senna y Alain Prost compartieron McLaren durante 1988 y 1989, cuando el equipo tenía uno de los autos más dominantes de la historia.

Al principio existía respeto, pero la relación terminó deteriorándose.

El punto máximo llegó en Suzuka 1989, cuando ambos chocaron mientras peleaban por el campeonato. Prost abandonó, Senna continuó y ganó, aunque posteriormente fue descalificado, dejando el título en manos del francés.

La relación quedó completamente rota y Prost se marchó a Ferrari para 1990.

2. Lewis Hamilton vs. Nico Rosberg – Mercedes

Eran amigos desde sus años en el karting, pero luchar por el Mundial cambió todo.

Lewis Hamilton y Nico Rosberg dominaron con Mercedes entre 2014 y 2016.

Hubo tensión en Mónaco, un choque en Bélgica 2014 y el episodio más fuerte en el GP de España 2016, cuando se tocaron en la primera vuelta y los dos quedaron eliminados.

Volvieron a chocar en Austria ese mismo año.

Finalmente, Rosberg derrotó a Hamilton y se convirtió en campeón mundial de 2016. Cinco días después anunció su retiro de la Fórmula 1.

3. Fernando Alonso vs. Lewis Hamilton – McLaren

Duraron solamente una temporada juntos, pero alcanzó para generar uno de los mayores conflictos internos de McLaren.

En 2007, Fernando Alonso llegaba como bicampeón mundial mientras Hamilton era un novato.

El británico demostró inmediatamente que podía competir de igual a igual.

La relación explotó durante la clasificación del GP de Hungría, cuando Alonso permaneció detenido en boxes el tiempo suficiente para impedir que su compañero completara otra vuelta rápida. Fue sancionado con cinco posiciones.

Los dos terminaron aquella temporada empatados con 109 puntos y perdieron el campeonato frente a Kimi Räikkönen, que ganó por apenas una unidad.

Alonso abandonó McLaren al finalizar el año.

4. Sebastian Vettel vs. Mark Webber – Red Bull

Sebastian Vettel y Mark Webber compartieron Red Bull entre 2009 y 2013, justamente durante el comienzo del dominio de la escudería.

En el GP de Turquía 2010 chocaron mientras peleaban por la victoria.

Pero el episodio más recordado ocurrió en Malasia 2013.

El equipo ordenó mantener posiciones mediante el famoso código “Multi 21”, con Webber primero y Vettel segundo. El alemán ignoró la indicación, atacó a su compañero y terminó ganando.

La confianza entre ambos quedó definitivamente destruida.

5. Nigel Mansell vs. Nelson Piquet – Williams

Durante 1986 y 1987, Williams reunió a Nigel Mansell y Nelson Piquet.

El problema fue que prácticamente no se soportaban.

En 1986, ambos llegaron con posibilidades de ser campeones a la última carrera en Australia. Su batalla interna ayudó a que Alain Prost, con McLaren, aprovechara la situación y se llevara inesperadamente el título.

Un año después, Piquet consiguió finalmente el campeonato con Williams, por delante de su compañero.

Las cinco historias muestran el gran dilema de cualquier equipo dominante: tener dos pilotos capaces de ganar puede asegurar resultados, pero también crear una guerra interna.

Y cuando ninguno acepta ser segundo, el rival más peligroso puede terminar siendo precisamente el auto que está estacionado al otro lado del mismo box.