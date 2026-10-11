Pierre Gasly señaló cuál es el problema que le impidió sumar puntos a Alpine en el GP de Singapur: "Potencia"

Después de haber quedado en cero en Malasia, Alpine volvió a tener otro fin de semana negativo en el GP de Singapur de la Fórmula 1, donde otra vez se quedó sin puntos, incluso habiendo tenido chances de sumar. Y es que Pierre Gasly salía del séptimo lugar este domingo, pero cayó dos posiciones en la largada debido a un inconveniente en el A526 que lo terminó perjudicando, tal como señaló el galo una vez finalizada la carrera.

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El piloto francés cruzó la línea de meta en el decimoprimer lugar y, cuando se acercó a la zona mixta, advirtió que se vio afectado por una deficiencia de potencia en el inicio de la carrera. “Perdimos la posición en la largada porque no teníamos potencia al salir. Así que tenemos que revisarlo, porque este año hemos tenido largadas realmente buenas”, comenzó Gasly, que también se quejó de la degradación de los neumáticos.

“Y sí, en un circuito con muchas curvas lentas, donde se necesita mucha tracción, nos quedamos sin neumáticos después de tres vueltas”, agregó. Acto seguido, Pierre hizo un análisis de cómo se comportaron las gomas en cada etapa del fin de semana: “En clasificación tienes los neumáticos fríos y, durante una vuelta, no tienen tiempo de calentarse tanto. En carrera, al salir de boxes, las sensaciones son buenas. Una vuelta, dos vueltas, a la tercera nuestros neumáticos están por las nubes en cuanto a temperatura y no tenemos tracción”.

En sí, se trata de un problema del monoplaza, que no rindió de la mejor manera en Singapur a pesar de haber mostrado un rendimiento aceptable en la largada. “Estaba intentando todo lo que podía con la batería y demás. Pero, una vez más, no siento que hoy haya estado nunca en una posición en la que realmente pudiera luchar”, se lamentó el francés, que lanzó un último mensaje hacia Alpine pidiendo mejoras de cara a la próxima fecha.

“El coche se me ponía de costado, perdía un poco de terreno y después no podía recuperarlo en la recta. Creo que está bastante claro en qué tenemos que trabajar. Sabemos por qué tenemos algunos de estos problemas con las llantas que estamos utilizando”, cerró. Cabe mencionar que Gasly lleva cuatro fechas al hilo fuera de la zona de puntos, misma estadística que atraviesa el equipo.

Alpine no sumó en ninguna carrera del triplete asiático.

Alpine sigue perdiendo terreno en la tabla

El haberse quedado fuera de los puntos nuevamente con sus dos pilotos hizo que Alpine vuelva a perder terreno en la lucha con Racing Bulls por el liderato de la zona media. Y es que el equipo italiano sumó de la mano de Liam Lawson, quien terminó quinto en la sprint y séptimo en la carrera principal, de manera que los de Faenza llegaron a los 100 puntos, mientras que la escudería francesa sigue con 68 en el sexto escalón.