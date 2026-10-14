La prensa europea calificó a Franco Colapinto con una de las peores notas del GP de Singapur

Franco Colapinto no tuvo un buen fin de semana en el Circuito callejero de Marina Bay, donde el Alpine no llegó a mostrarse sólido y, para colmo, se vio obligado a abandonar en la vuelta 31 por una falla en la transmisión. Pero por fuera de dicho inconveniente, The Race catalogó al pilarense como uno de los peores en la decimoséptima fecha del campeonato de Fórmula 1, concretamente en el decimonoveno puesto.

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En su análisis, Edd Straw destacó lo parejo que se mantuvo el piloto argentino con Pierre Gasly en la qualy de la sprint, en la que quedó a las puertas de pasar a la SQ3. “Su eliminación en la segunda ronda de clasificación se debió exclusivamente al tiempo perdido por los frenos y a que los neumáticos no estaban a la temperatura adecuada para la primera curva”, afirmó el periodista sobre lo acontecido en la jornada del viernes.

Ahora bien, la principal observación del medio británico es que el piloto de Alpine no logró mantener su rendimiento en la clasificación, algo que resulta clave en un circuito como el de Marina Bay. De hecho, Straw puso énfasis en el toque que tuvo con la pared durante su último intento de pasar a la Q3 en la clasificación del sábado, algo que le costó décimas valiosas y lo dejó en el decimoquinto lugar de la grilla de partida.

“En la Q2 rozó el muro y, una vez más, no logró mantener su ritmo a una sola vuelta, que es mucho más cercano al de Gasly”, agregó el periodista. En cuanto a la carrera en sí, Colapinto protagonizó una buena largada al escalar dos posiciones para ser decimotercero, incluso manteniendo a raya a Isack Hadjar hasta su retiro. Sin embargo, Straw advirtió que perdió mucho tiempo intentando pasar al Williams de Carlos Sainz.

“Antes de su retirada, pasó la mayor parte de la carrera detrás de Sainz”, remarcó el inglés. Con todo esto en consideración, el veredicto del columnista para el argentino es que “el ritmo subyacente era mejor de lo que parecía, pero la clasificación no se optimizó al máximo”. Por otra parte, cabe mencionar que The Race colocó a Gasly en el decimoprimer puesto, mientras que el mejor piloto del fin de semana no fue otro que Max Verstappen.

Colapinto no pudo terminar la carrera en Singapur.

Ranking del GP de Singapur, según The Race