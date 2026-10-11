La promesa de Alpine a Franco Colapinto tras su abandono en el GP de Singapur: “En camino”

El inicio de la gira asiática no le sentó bien a Alpine, que sumó su tercer fin de semana consecutivo fuera de la zona de puntos este domingo en el GP de Singapur de la Fórmula 1. Franco Colapinto se vio forzado a abandonar en la vuelta 31 por un problema en el A526, mientras que Pierre Gasly cruzó la línea de meta en el decimoprimer lugar después de haber salido séptimo, por lo que Steve Nielsen señaló que habrá cambios en las próximas fechas.

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“La carrera de hoy en Singapur, y el triplete en su conjunto, no salieron como esperábamos. El resultado habla por sí solo y, lamentablemente, no conseguimos sumar ningún punto”, comenzó el director del equipo galo en relación a las fechas consecutivas. El principal problema del bajo rendimiento que ha tenido Alpine es su pérdida de puntos con Racing Bulls en la tabla de constructores, aunque Nielsen considera que todavía queda tiempo para recuperarse.

“Lo que nos hace ser optimistas, tanto a mí como al equipo, es que hemos demostrado tener un buen ritmo y que el coche, en general, funciona bien en la mayoría de los circuitos”, añadió. De ahí que haya resaltado la importancia de mantener la energía positiva en el interior del equipo, sobre todo con el próximo triplete que estará conformado por los GPs de Estados Unidos, México y Brasil.

“Creo que podemos afrontar cada una de las próximas carreras con una mentalidad positiva, sabiendo que podemos luchar por los puntos y, con suerte, empezar a recortar poco a poco la diferencia con nuestros rivales”, afirmó. Ahora bien, para que los resultados mejoren y vencer a los italianos, la clave estará en que el A526 reciba actualizaciones, aunque también buscarán averiguar los motivos detrás de los problemas que tuvo el coche en estas semanas.

“Tenemos que seguir mejorando el rendimiento del coche para ambos pilotos, algo que haremos con más piezas que están en camino”, añadió. Por último, Nielsen se refirió a la falla que sufrió Colapinto este domingo con la transmisión cuando marchaba decimosegundo y en plena recuperación: “La fiabilidad ha sido uno de nuestros puntos fuertes esta temporada y es importante que volvamos a tenerla bajo control”.

Colapinto suma cuatro fechas fuera de los puntos.

El bajón de Colapinto tras la carrera

Después de la victoria de Max Verstappen, Colapinto se acercó a la zona mixta para dialogar con la prensa y se mostró claramente disgustado con los resultados que obtuvo en Azerbaiyán, Malasia y Singapur: “Ha sido el peor triplete de mi carrera. No he estado en el mejor de mis momentos últimamente. Tengo que hacer un reset. Se viene la parte del año que más me gusta: EEUU, México y Brasil”.