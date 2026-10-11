Pésimo fin de semana: Franco Colapinto abandonó en Singapur por problemas en la transmisión

Franco Colapinto largó 15° en el Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1, después de una mala clasificación en el circuito callejero de Marina Bay. El piloto argentino de Alpine partió desde el fondo de la parrilla con neumáticos medios en esta competencia nocturna, por lo que se le hará muy difícil conseguir puntos. Por su parte, su compañero francés Pierre Gasly salió desde la séptima colocación.

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La victoria fue para Max Verstappen con el Red Bull, segundo fue Charles Leclerc con la Ferrari y completó el podio el líder del campeonato, Kimi Antonelli con el Mercedes. La gran remontada y la nota positiva fue la de George Russell, quien largó último y desde los boxes pero terminó noveno y sumó dos puntos con el Mercedes. Lamentablemente para Alpine, se quedó sin puntos porque Gasly culminó 11°.

Colapinto abandonó en el Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1: el resumen

El corredor pilarense de 23 años largó bien y hasta avanzó un puesto, aunque esta pista tan cerrada no permite demasiado espectáculo. En la octava vuelta, abandonó Gabriel Bortoleto por problemas en la caja de cambios y entró el virtual Safety Car (Auto de Seguridad), aunque "Fran" no entró en los boxes. En el giro 14, el ex Williams le reportó al equipo problemas con la caja desde el auto, aunque siguió con buen ritmo en ese momento.

Sin embargo, cuando apenas iban 31 vueltas, es decir la mitad de la final, Colapinto tuvo que abandonar por problemas eléctricos en la curva 7. Los inconvenientes en la transmisión del monoplaza rosa sentenciaron un fin de semana para el olvido para el joven bonaerense.

Las posiciones finales del Gran Premio de Singapur

Max Verstappen (Red Bull). Charles Leclerc (Ferrari). Kimi Antonelli (Mercedes). Lando Norris (McLaren). Lewis Hamilton (Ferrari). Oscar Piastri (McLaren). Liam Lawson (Racing Bulls). Nico Hulkenberg (Audi). George Russell (Mercedes). Isack Hadjar (Red Bull). Pierre Gasly (Alpine). Oliver Bearman (Haas). Esteban Ocon (Haas). Carlos Sainz Jr. (Williams). Arvid Lindblad (Racing Bulls). Fernando Alonso (Aston Martin). Alexander Albon (Williams). Sergio Pérez (Cadillac). Valtteri Bottas (Cadillac).

* Abandonaron Franco Colapinto (Alpine), Gabriel Bortoleto (Audi) y Lance Stroll (Aston Martin).

Colapinto abandonó en la mitad de la carrera en Singapur.

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la F1?

La siguiente final será el domingo 25 de octubre a las 17 horas de Argentina con el GP de Estados Unidos, en el autódromo de Austin.

Así terminó Colapinto en todas las carreras de 2026