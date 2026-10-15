Alpine presentó a Mike Elliott como nuevo jefe técnico para fortalecer su proyecto en la Fórmula 1. Su trayectoria y el impacto que busca para Colapinto.

Alpine presentó este jueves ante su personal a Mike Elliott, el ingeniero británico que asumió como máximo responsable técnico para fortalecer el desarrollo del equipo en la Fórmula 1. Con experiencia en McLaren, Renault y Mercedes, su llegada suma una figura de peso al proyecto de Franco Colapinto y Pierre Gasly. El desafío será convertir esa trayectoria en un auto más competitivo.

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El británico se incorporó como Chief Technical Officer, un cargo desde el que dirigirá y supervisará las funciones técnicas y de ingeniería de la fábrica de Enstone. Su contratación fue anunciada el 17 de septiembre, de acuerdo con el comunicado oficial de Alpine .

La presentación ante los trabajadores puso en primer plano la tarea que tendrá por delante: reforzar el funcionamiento de la estructura y traducir sus recursos en rendimiento. Para Colapinto y Gasly, el impacto esperado pasa por el desarrollo del monoplaza, no por una modificación en sus funciones como pilotos.

El objetivo que fijó la escudería es reducir la distancia con los cuatro equipos de adelante. La llegada de Elliott se inscribe en esa búsqueda, aunque un cambio de conducción técnica no garantiza por sí solo una mejora inmediata en los resultados.

Quién es Mike Elliott, el ingeniero que vuelve a Enstone

Elliott comenzó su recorrido en la Fórmula 1 como aerodinamicista de McLaren en 2000. Después de progresar dentro de la estructura de Woking, pasó a Renault en 2008 y permaneció en Enstone hasta 2012, durante una etapa que también incluyó la transformación del equipo en Lotus.

Por eso, su incorporación a Alpine representa un regreso a una fábrica que conoce. En su primer ciclo trabajó como aerodinamicista principal, antes de dar el salto a Mercedes y desarrollar allí buena parte de su carrera en puestos de conducción.

Según el balance que difundió Alpine al anunciar su fichaje, contribuyó a ocho títulos de Constructores y ocho de Pilotos a lo largo de su trayectoria. La cifra corresponde a su recorrido profesional y no debe confundirse con campeonatos conquistados exclusivamente durante su paso por Mercedes.

Elliott llegó a la escudería alemana en 2012 como responsable de aerodinámica. Más tarde fue director de tecnología, entre 2017 y 2021, y director técnico, entre 2021 y 2023, según la reseña publicada por el sitio oficial de la Fórmula 1. En esa última función participó del desarrollo de los autos con los que Mercedes afrontó el reglamento de efecto suelo estrenado en 2022. Fue un período distinto al dominio de los años anteriores, con dificultades para sostener la competitividad frente a sus principales rivales.

En 2023 intercambió responsabilidades con James Allison y pasó a ocupar el puesto de Chief Technical Officer. Su salida de Mercedes se anunció seis meses después. Ahora, Alpine apuesta por esa experiencia para fortalecer su propia organización técnica.

El mensaje de Elliott y el respaldo de Flavio Briatore

Durante su intervención ante el personal, Elliott eligió una comparación económica para explicar su enfoque: “Nuestro trabajo consiste en transformar los recursos en rendimiento en la pista”, señaló el británico durante la presentación oficial.

También remarcó el papel de los empleados: “Ustedes son quienes pueden marcar la diferencia”. El planteo coloca al trabajo colectivo de la fábrica en el centro del proyecto, más allá del peso individual de una contratación. Briatore respaldó esa idea al presentar al ingeniero: “Necesitamos un director técnico sólido en la empresa porque estoy seguro de que, con Mike, el equipo podrá alcanzar un nivel superior”, expresó en esa misma presentación.

Qué puede cambiar para Franco Colapinto en la Fórmula 1

Para el piloto argentino, la apuesta de Alpine apunta a contar con una estructura capaz de desarrollar un monoplaza más competitivo y sostener su evolución. Elliott no llega como asesor personal de Colapinto: su responsabilidad abarca el conjunto del área técnica y, por lo tanto, el trabajo destinado a ambos autos. La diferencia deberá medirse en la pista. Por ahora, la novedad es organizativa: Alpine sumó a un ingeniero con experiencia en equipos campeones para conducir su desarrollo. Convertir ese antecedente en rendimiento será la prueba decisiva de su nueva etapa en Enstone.