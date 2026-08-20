La posible sanción a River de la Conmebol, tras la ida ante Independiente Santa Fe en Copa Sudamericana

River Plate empató con Independiente Santa Fe en Colombia en el marco del duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero esta igualdad puede traer consigo una sanción. El equipo de Eduardo "Chacho" Coudet podría sufrir una multa a raíz del accionar del propio DT en pleno partido disputado en el Campín de Bogotá. Las cámaras dejaron en evidencia al entrenador del "Millonario" y ahora puede ser penalizado como ya sucedió en otro momento del certamen continental por el mismo motivo.

El técnico del elenco de Núñez corrió el micrófono ambiente que estaba cerca del banco de suplentes en la pausa de hidratación y la entidad presidida por Alejandro Domínguez podría castigar tanto a él como al club. Cabe destacar que esto ya pasó durante la fase de grupos y el protagonista fue Facundo Colidio en uno de los cruces contra Bragantino de Brasil. Allí, el organismo no sólo multó a River, sino que también lo advirtió por la situación se repetía.

La fuerte sanción que puede recibir River tras el empate en Colombia por la Sudamericana

El reglamento de la Conmebol marca que el equipo que cometa esta infracción puede pagar desde 3000 a 10000 dólares que se descontarán de los ingresos que recibe la institución de los premios económicos que otorga el torneo por avanzar de fase. Con el ahora exdelantero del "Millonario" pasó y ahora la entidad puede aplicar nuevamente su ley.

Basándose en el tercer punto del escrito de la Comisión Disciplinaria del encuentro del 30 de abril -publicado recién el 19 de mayo-, si se repite la acción -no aclara si es o no del mismo protagonista- "será de aplicación lo dispuesto en el Art.27 del Código Disciplinario de CONMEBOL, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar".

Qué dice el Artículo de Reincidencia del Código Disciplinario que puede complicar a River en la Sudamericana

1. Se considerará que ha habido reincidencia cuando se haya cometido una segunda infracción de naturaleza similar con posterioridad a la notificación de una decisión anterior conforme a los siguientes plazos:

a. Un (1) año desde la infracción anterior en caso de que dicha infracción hubiera sido sancionada con una suspensión de hasta dos partidos.

b. Dos (2) años desde la infracción anterior en caso de que dicha infracción guardase relación con el orden y la seguridad.

c. Diez (10) años desde la infracción anterior en caso de que dicha infracción guardase relación con la manipulación de partidos o la corrupción.

d. Tres (3) años desde la infracción anterior en el resto de los casos.

2. Se considera reincidencia cuando la infracción es cometida por el mismo infractor tomando en consideración la disciplina, la modalidad del torneo y la categoría del mismo.

3. La reincidencia constituye una circunstancia agravante.

4. La reincidencia en materia de dopaje se rige por las disposiciones del Reglamento Antidopaje de la CONMEBOL.

El comunicado publicado por Conmebol con la sanción a River por Facundo Colidio

Cuándo juega River vs. Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo por el torneo continental que fue reprogramado al igual que la ida tendrá lugar el próximo miércoles 26 de agosto desde las 21.30 en el Estadio Monumental. Tanto el arbitraje como la transmisión se confirmará con el correr de los días. El ganador de la serie se verá las caras con el equipo que triunfe en el cruce Olimpia vs. Vasco Da Gama que empataron sin goles en Brasil y definirán este jueves en Paraguay.