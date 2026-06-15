Portugal busca un buen comienzo ante RD Congo en su intento por alcanzar esquiva gloria mundialista

Entrenamiento de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La última apuesta de Portugal por la gloria en el Mundial comienza el miércoles en Houston, donde ‌se enfrentará en un ‌partido del Grupo K a la República Democrática del Congo, un equipo que regresa al torneo después de 52 años.

La República Democrática del Congo jugó como Zaire cuando participó en el Mundial de 1974, pero perdió los tres partidos, encajó 14 goles y no marcó ninguno. Es poco probable que vuelva ​a tener un rendimiento ⁠tan pobre.

Portugal cuenta con Cristiano Ronaldo, de 41 años, ‌que aspira a ganar uno de los últimos ⁠grandes títulos que le faltan en ⁠su brillante carrera.

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En el Mundial de 2022, el conjunto europeo cayó en cuartos de final a manos de otra selección africana, ⁠Marruecos, y su mejor clasificación es un tercer puesto, conseguido ​en 1966.

Para Portugal será importante empezar con ‌buen pie en un grupo en ‌el que también se encuentran Colombia y Uzbekistán.

"Sabemos que ⁠el Mundial es una competición rápida", dijo el defensa portugués Matheus Nunes. "Solo hay ocho partidos, y cuando jugamos frente a todas estas selecciones, creo que hoy en día todas tienen ​mucha calidad".

"Tenemos ‌que afrontar cada partido como si fuera una final, porque, en teoría, puede haber equipos que parezcan más débiles, quizá sobre el papel, pero luego, en el campo, es un partido, y en un partido ⁠puede pasar cualquier cosa", destacó.

La RDC ha tenido una preparación para el torneo alterada debido al brote del virus del Ébola en su país.

La mayoría de sus jugadores residen en Europa y ninguno milita en clubes de la RDC, pero tuvieron que pasar 21 días en una concentración en Bélgica y España antes de ‌que se les permitiera entrar en Estados Unidos.

Desde entonces han tenido una buena acogida en Houston y se han mostrado relajados y preparados para el torneo, a pesar del empate a 0-0 con Dinamarca y la derrota 2-1 ante Chile en los ‌amistosos.

"Nos adaptamos a la situación", dijo el seleccionador Sebastien Desabre. "Hemos trabajado bien, hemos disputado dos amistosos difíciles y aquí estamos. Ahora nos ‌espera un nuevo ⁠paso. Depende de nosotros dar una buena imagen en este torneo".

La RDC se clasificó para el ​Mundial a través de la repesca intercontinental, tras derrotar 1-0 a Jamaica en la prórroga.

Con información de Reuters