El Pollo Vignolo liquidó a River por la Copa Sudamericana: "Es millonario y juega como pobre"

Sebastián "Pollo" Vignolo fulminó al River Plate de Eduardo "Chacho" Coudet, después del empate a puro sufrimiento frente a Independiente Santa Fe de Colombia en Bogotá. El 0-0 en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 dejó bien parado al cuadro de Núñez de cara a la revancha en el estadio Monumental, aunque el rendimiento fue paupérrimo en El Campín y mereció perder.

A puro palazo por la cautela del planteo y el nivel posterior exhibido dentro de la cancha por parte del elenco argentino, el conductor de ESPN F90 en la televisión disparó munición gruesa. Como suele hacerlo en la introducción de cada programa, el presentador comparó lo sucedido con algo que le pasó en su infancia o adolescencia.

El Pollo Vignolo atacó a River y al Chacho Coudet: "Desenfocado"

"Me acuerdo de chico, cuando uno llegaba a casa y decía: ´¿Qué hay para comer?´. Y te decían que cuando hay hambre, no hay pan duro...", comenzó el conductor. En la misma línea, aseveró: "El pan duro de River fue el de anoche, ¿me van a decir si está con hambre? Está en crisis de juego, de resultados, y tiene que salir... Y creo que no tendría que estarlo porque es millonario. Hoy está para sentarse a la mesa y decir: ´Traeme una entradita, dame unas rabas. traé un buen vino´. Está preparado para ser (Carlos) Gardel, pero en esta tiene que agarrar el pan duro".

"Yo valoro de River anoche el resultado, nada más, porque jugó para perder. De visitante, con un equipo emparchado por errores propios, por el famoso container", consideró el líder del ciclo deportivo en la TV nacional. Incluso, remarcó que "River tiene muy buenos jugadores, el partido de (Nicolás) Otamendi... Le debe doler más la garganta que las piernas. Les habló a todos".

El Pollo Vignolo liquidó a River tras el empate en Colombia, en ESPN F90.

Acerca de la delicada actualidad de River, el "Pollo" Vignolo opinó que "está armado para disfrutar y hoy está padeciendo cada partido, hasta el técnico". Con respecto al director técnico, dijo: "Coudet me gusta por lo que hizo antes, no por lo que hizo en River. Veo que está desenfocado. Me encanta lo que pasó con (Rafael) Borré, en el fútbol pasa".

Insistente sobre el DT, el relator declaró que "Coudet es alguien que está desbordado, pero no minimiza la situación, no la toma con liviandad. Tiene la mochila de estar dirigiendo al equipo que se devoró a la estatua, donde se tuvo que ir (Marcelo) Gallardo". En modo optimista, el periodista deportivo auguró que "seguramente la va a sacar, River va a jugar bien... A veces, un resultado como el de anoche, que no lo perdió de milagro, hay que valorarlo. Lo valoran por el contexto en el que está viviendo River, por la angustia, debe ser dramático no poder disfrutar siendo el técnico del equipo que tiene los jugadores que tiene".

Por último, Vignolo señaló que "los hinchas deben estar sufriendo también, no deberían estar en esta, pero es de lo que tiene que salir. El punto puede ser determinante si lo define en la cancha de River". Y cerró: "No puede ser todo una hazaña, pero entiendo a Coudet por cómo lo está viviendo, ojalá que pueda darla vuelta. Porque hoy River es el Millonario, pero juega como un pobre".