Nueva camiseta de River 2026-2027: cuánto cuesta, precio y dónde comprarla

River Plate renovó su tradicional indumentaria para afrontar la temporada 2026-2027 con una camiseta que mantiene los elementos históricos del club, pero incorpora detalles que buscan darle una imagen renovada. La nueva casaca titular fue presentada oficialmente y rápidamente quedó disponible para los hinchas que quieran sumar la nueva versión del tradicional manto millonario.

El lanzamiento se produjo en el marco del comienzo de una nueva temporada para el equipo del barrio de Núñez. Además de acompañar al plantel en sus compromisos oficiales, la camiseta representa una combinación entre la identidad histórica de River y algunas de las novedades introducidas por adidas para sus equipaciones, en una ropa que fue presentada por algunas de la figuras del actual plantel Millonario.

¿Cuánto sale la nueva camiseta de River?

Hombre, manga corta: $149.999.

Hombre, manga larga: $179.999.

Hombre, versión jugador, manga corta: $219.999.

Hombre, versión jugador, manga larga: $249.999.

Mujer: $139.999.

Niño: $109.999.

Dónde puede comprarse la nueva camiseta de River

Los precios corresponden a las distintas versiones de la nueva camiseta titular 2026-2027. La indumentaria puede comprarse a través de Tienda River y Adidas, tanto mediante sus canales de venta online como en los espacios comerciales correspondientes. Los socios y quienes forman parte de Somos River cuentan, además, con un descuento del 10% en la tienda oficial del club.

Los detalles de la última camiseta titular

La principal novedad del diseño está en la tradicional banda roja diagonal. La franja conserva su protagonismo sobre la base blanca característica de River, pero ahora aparece enmarcada por bordes negros y presenta un sutil patrón gráfico en su interior. De esta manera, adidas buscó mantener el símbolo más reconocible de la camiseta y, al mismo tiempo, darle una apariencia diferente.

La camiseta de la temporada presentada por Adidas.

El negro también aparece en otros sectores de la prenda. El cuello es principalmente de ese color, con un pequeño detalle rojo, mientras que las tiras de adidas ubicadas en los hombros también se presentan en negro. La nueva plantilla de la marca incorpora, además, las Tres Rayas de mayor tamaño, una característica que forma parte de la renovación de sus diseños para 2026.

La camiseta con el nombre de Beltrán.

Otro detalle significativo se encuentra en la parte posterior, específicamente en la zona de la nuca. Allí aparece un distintivo relacionado con los 125 años de River, en referencia al aniversario de la institución. El emblema conmemorativo fue diseñado especialmente para celebrar la historia del club.

En cuanto a la tecnología, la versión oficial también incorpora una modificación importante: adidas dejó atrás Heat.Rdy para recuperar el sistema Climacool en sus camisetas de rendimiento. La nueva casaca, así, combina tradición y elementos contemporáneos tanto en su estética como en su confección.