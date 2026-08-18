El Pollo Vignolo se indignó porque no lo invitaron al torneo de farmear aura: "Insólito"

El Pollo Vignolo se indignó porque no lo invitaron a farmear aura.

Sebastián "Pollo" Vignolo se indignó porque no lo invitaron al torneo de "farmear aura", que se volvió viral a través de las redes sociales. El conductor de ESPN en la televisión argentina, de 51 años, fue uno de los principales aliados de los nuevos términos que suelen utilizar últimamente los jóvenes, en especial a través de X (ex Twitter).

El reconocido relator está frustrado porque no pudo ser parte de este "certamen" y disparó munición gruesa mediante un video en su cuenta oficial de TikTok (@sebastianpollovignolo). De hecho, el nombre del perfil en el que ya tiene casi 440.000 seguidores se llama "Pollo vignolo AURA".

La ira del Pollo Vignolo porque no lo invitaron al torneo de farmeo de aura: "Están dejando afuera a Infantino"

En una breve pero contundente grabación publicada por el propio periodista deportivo, el comunicador de ESPN disparó: "Me acabo de enterar que hay un campeonato de farmeo de aura... ¿Cómo que hay un campeonato de farmeo de aura y yo no estoy en la organización?". Incluso, se comparó con el presidente de la FIFA y aseveró que "están dejando afuera a (Gianni) Infantino del aura, insólito".

El relator se preguntó: "¿Y de qué consta, a ver? ¿Quién es el jurado? ¿Quién define qué tiene aura y qué no, me explican un poquitito?". Visiblemente fastidioso, el presentador insistió: "O sea, hay un campeonato de farmeo de aura y yo no doy el puntapié inicial... Arrancamos mal, eh". Por último, sentenció: "Está impugnado, está impugnado. El campeonato de farmeo de aura que va a valer es el que voy a organizar yo en un par de semanas. Chau, feliz día del niño".

El Pollo Vignolo, indignado porque no puede farmear aura.

¿Qué significa farmear aura?

"Farmear aura" es una expresión nacida de internet y la cultura de los videojuegos que significa hacer algo con mucho estilo, seguridad, carisma o actitud para acumular "puntos imaginarios" de prestigio o popularidad frente a los demás.

El concepto mezcla dos términos muy populares:

"Farmear": Una palabra del mundo gamer (del inglés farm, granja) que describe la acción repetitiva de recolectar recursos, experiencia o monedas dentro de un videojuego para mejorar a un personaje.

Una palabra del mundo gamer (del inglés farm, granja) que describe la acción repetitiva de recolectar recursos, experiencia o monedas dentro de un videojuego para mejorar a un personaje. "Aura": Un término usado en redes sociales (como TikTok e Instagram) para referirse al magnetismo, respeto, facha o presencia que emana una persona.

Por ende, si hacés algo que te hace ver genial, seguro de vos mismo o gracioso, ganás o "farmeas aura" (ej: +1000 de aura ). Si protagonizás un momento incómodo, te tropezás o pasás vergüenza, perdés aura (ej: -5000 de aura ).

¿Por qué hay un torneo de farmear aura?

El fenómeno escaló de ser un simple meme digital a convertirse en un evento presencial masivo entre jóvenes de la Generación Z en plazas y espacios públicos de varios países de Latinoamérica, como Argentina, Paraguay y Brasil.

Las "batallas de aura" funcionan bajo la siguiente dinámica: