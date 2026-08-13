Bromas y expectativas en Fútbol 90: el debut que genera risas

El programa F90, de ESPN, volvió a ser escenario de un momento tan particular como divertido entre dos de sus principales figuras. Sebastián "Pollo" Vignolo y Oscar Ruggeri protagonizaron un cruce que combinó humor, incredulidad y una buena dosis de tensión televisiva, todo a raíz de un tema que pocos esperaban ver debatido en el piso del ciclo deportivo.

El conductor fue quien encendió la mecha. Con su estilo habitual, Vignolo lanzó una pregunta cargada de intriga hacia sus compañeros: “Bueno, ¿te enteraste de algo de lo que pasó acá ayer? Nada, nada, nada. Narnia, nada. Me llamó la atención porque un mensaje tuyo por ahí lo esperaba”.

La frase generó de inmediato la curiosidad del resto del piso, que no tardó en pedir explicaciones. Fue ahí cuando el "Pollo" reveló el verdadero motivo de su comentario: su deseo de cumplir un sueño y debutar oficialmente como futbolista profesional.

La reacción de Ruggeri

Como suele ocurrir cuando Vignolo tira una de las suyas, Ruggeri fue el primero en salir al cruce. El "Cabezón", con la incredulidad que lo caracteriza, apuntó directo contra la propuesta de su compañero: “Pero cumplir un sueño para entrar y no tocar la pelota... ¿Pero por los puntos? ¿Profesional? Con tus amigos ya sé, pero ¿con quién más? Por favor”.

La respuesta del exdefensor campeón del mundo en México 86 no hizo más que subir la temperatura del debate, que rápidamente se transformó en uno de los momentos más comentados de la emisión.

Lejos de bajar los brazos, Vignolo insistió con su idea y hasta buscó sumar un aliado inesperado. Con tono desafiante, le devolvió la pregunta a Ruggeri: “¿Me vendrías a ver?”.

La respuesta del "Cabezón" no se hizo esperar y estuvo a la altura del momento: “¿Es afuera? No, ya si es afuera...”.

La frase generó las risas de todo el piso y selló, con humor, uno de los cruces más recordados de las últimas emisiones de F90, dejando en claro que la particular relación entre ambas figuras del ciclo sigue dando de qué hablar.