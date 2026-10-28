El plan de Boca vs. River: dos dudas de Arruabarrena en la formación y no pensar más allá del Superclásico

Boca Juniors recibe a River Plate este domingo 1° de noviembre en La Bombonera desde las 15 horas y Rodolfo "Vasco" Arruabarrena mantiene dos dudas en la formación para este Superclásico. El DT del "Xeneize" sabe de la importancia de este compromiso que puede dejarlos bien posicionados para cosechar el primer título del año, mientras pelean en todos los frentes. Para ello, piensa en el mejor equipo posible para conseguir los tres puntos ante el rival de toda la vida.

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Para el equipo de Arruabarrena será fundamental sumar de a tres pensando en la definición de la tabla anual. Boca la lidera junto a Argentinos Juniors pero supera al "Bicho" de La Paternal por diferencia de gol, lo cual le daría el campeonato si ambos quedan igualados en puntos. Por ende, de ganarle tanto a River como a Defensa y Justicia se consagrarán siempre y cuando la diferencia siga siendo mayor.

Por otro lado, los de Leonardo Ponzio ya están con un pie en los playoffs, pero igualmente necesitan un triunfo para confirmarlo. Días después se medirán ante Aldosivi en Mar del Plata en el cierre de la fase regular donde también buscarán ganar para seguir en carrera.

Las únicas dudas y todos disponibles en Boca para el Superclásico contra River

Algo está claro y es que Miguel Merentiel será el delantero del elenco de La Ribera para medirse ante el "Millonario". Sin embargo, el entrenador cuenta con otros tres futbolistas en ataque para sólo dos lugares en el verde césped. Es el caso de Leonel Flores, Sebastián Villa y Alan Velasco. Los dos primeros son los firmes candidatos a estar desde el arranque, pero el exhombre de Independiente -que jugó contra el "Rojo" en Avellaneda, también pide pista.

La buena noticia es que, más allá de que todavía Tomás Aranda no está disponible, Arruabarrena tiene a todo el resto del plantel disponible para este compromiso. Incluso Tomás Belmonte, que viene de recuperarse de una lesión, podría ocupar un lugar en el banco de suplentes si el DT lo decide. La defensa volverá a ser la habitual con el regreso de Lautaro Blanco en lugar de Malcom Braida y el resto de los once estarían confirmados para ir por un triunfo vital.

Alan Velasco se perfila para jugar el Superclásico ante River

La posible formación del Boca de Arruabarrena para el Superclásico contra River

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Alan Velasco o Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Xeneize" y el "Millonario" tendrá lugar el próximo domingo 1° de noviembre desde las 15 en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura, con arbitraje a definir. La televisación de este compromiso estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, además de la plataforma HBO Max. En cuanto al historial, el conjunto de La Ribera lo lidera con 94 triunfos contra 88 del conjunto de Núñez con un total de 84 empates.