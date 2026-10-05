Daniil Medvedev protagonizó un escándalo histórico en el tenis mundial, ya que fue descalificado del ATP 500 de Beijing 2026 por el pelotazo a un espectador en la cara durante la semifinal frente a Novak Djokovic. El ruso de 30 años se enojó por un punto perdido e impactó la pelotita de revés hacia la tribuna, donde estaba un hombre que sufrió el golpe.

{{{htmlAmp}}}

La pelota impactó de manera fuerte en el rostro de un aficionado, que estuvo visiblemente dolorido durante unos minutos y luego tuvo que ser retirado del lugar por el personal de seguridad. Al instante, el árbitro, por reglamento, descalificó al ruso cuando perdía por 7-5 y 5-3 frente al crack serbio. Ahora, "Nole" disputará la final frente al australiano Álex de Miñaur.

Qué dice el reglamento de la ATP en el tenis ante el pelotazo a un espectador

El Código de Conducta oficial de la Asociación de Tenistas Profesionales indica lo siguiente para este tipo de situaciones extraordinarias:

1. Abuso de Pelota (Ball Abuse en inglés)

La normativa dictamina que los jugadores no deben golpear, patear ni lanzar de manera violenta, peligrosa o con ira una pelota dentro del recinto del torneo, salvo durante el desarrollo estrictamente deportivo de un punto. El abuso de pelota se configura cuando se golpea una bola de forma intencionada o imprudente hacia afuera de la cancha, o dentro de ella sin medir las consecuencias.

Sanción base: Si la pelota no impacta a nadie pero se lanza de forma negligente, el jugador recibe una advertencia (warning) y una multa económica. De ser repetitivo en el partido, se aplica el programa de penalización progresiva (pérdida de punto, pérdida de juego).

2. Abuso Físico (Physical Abuse)

El reglamento es explícito al señalar que los jugadores no deben abusar físicamente de ningún oficial, oponente, espectador u otra persona dentro de las instalaciones del torneo en ningún momento. El contacto físico no autorizado —provocado por un pelotazo de frustración o ira— entra directamente en esta categoría.

Sanción extrema (descalificación): Si el pelotazo sale de la raqueta por un acto de frustración, enojo o imprudencia (fuera de un punto en juego) e impacta directamente a un espectador , la consecuencia reglamentaria habitual y directa es la descalificación inmediata del partido (default) .

Si el pelotazo sale de la raqueta por un acto de frustración, enojo o imprudencia (fuera de un punto en juego) e , la consecuencia reglamentaria habitual y directa es la . Consecuencias adicionales: Al ser descalificado por una violación grave del código de conducta, el tenista se expone a perder todos los puntos de ranking ATP conseguidos en ese torneo, perder el dinero en premios (prize money) acumulado en el evento y enfrentar multas económicas severas de hasta miles de dólares.

Medvedev fue descalificado del ATP 500 de Beijing cuando perdía frente a Djokovic.

El factor clave: ¿Hubo intención o juego de por medio?

El arbitraje y el supervisor del torneo analizan el contexto para aplicar la regla:

Durante un punto en juego: Si un espectador es golpeado por un saque potente desviado o un remate normal que rebota de manera natural, se considera un accidente propio del deporte y no conlleva castigos.

Si un espectador es golpeado por un saque potente desviado o un remate normal que rebota de manera natural, se considera un y no conlleva castigos. Fuera del punto (Pelotazo fortuito o por frustración): No importa si el jugador "no tuvo la intención" directa de golpear a la persona. Si el golpe a la pelota ocurre entre puntos, tras cometer un error o al finalizar un game, el tenista es legalmente responsable de las consecuencias de su acción. Un claro ejemplo de la aplicación estricta de esta norma ocurrió en el Abierto de Pekín, donde Daniil Medvedev fue descalificado de inmediato de su partido ante Novak Djokovic tras lanzar una pelota a la tribuna por frustración que terminó golpeando el ojo de un aficionado.

Djokovic jugará la final ante De Miñaur en el ATP 500 de Beijing 2026

El astro serbio irá por un nuevo título en su carrera profesional, que sería el 102° trofeo en su extraordinaria carrera. La definición será el martes 6 de octubre a las 8 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión de ESPN. Además, el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.