Thiago Tirante dio el golpe en el Masters 1000 de Cincinnati al vencer en tres sets a Novak Djokovic, exnúmero 1 del mundo y campeón en tres oportunidades.

El tenis argentino tuvo este sábado una noticia de alto impacto. Thiago Tirante, 50° del ranking de la ATP, derrotó a Novak Djokovic por 2-6, 6-4 y 6-4 por la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati. Luego de 2 horas y 44 minutos de juego, el diestro logró la victoria más importante de su carrera al eliminar al exnúmero 1 del mundo.

Tirante, de 25 años, había comenzado el encuentro mostrando personalidad. Sin embargo, Djokovic mostró su jerarquía al romper el servicio de su rival en el sexto juego y, a partir de ahí, dominó el juego para llevarse la primera manga por 6-2.

Ya en el segundo set, Tirante contó con cuatro oportunidades para romper de Djokovic y no pudo lograr ninguna. Pero el serbio comenzó a mostrar desgaste físico; Tirante subió el nivel, no le dio chances de quiebre a través de un gran saque y una formidable derecha y niveló el partido con un 6-4.

El tercer set fue palo y palo. A pesar de las molestias, Djokovic dio batalla , pero Tirante hizo luyo. quebró el saque, se puso 5-4 y cerró la tarde con su saque con un game de 40-0 demoledor.

“Creo que hice un buen trabajo en la cancha. Fue muy especial. Fue mi primera vez enfrentando a Novak y en un torneo grande como este... Estoy muy feliz. Fue difícil manejar bien los nervios jugando en la cancha central ante una leyenda como Novak. Me ayudó mi equipo para seguir empujando en los momentos difíciles”, expresó Tirante minutos después de la victoria.

El camino de Tirante en Cincinnati y lo que se le viene

El oriundo de La Plata comenzó su camino en el Masters de Cincinatti con una victoria ante el británico Jan Choinski (77° del ranking) por 7-6 (11), 6-7 (9) y 7-4 (7). en un partido de más de tres horas en cancha por la primera ronda.

Tras este triunfo histórico, Tirante se verá las caras frente al español Martín Landaluce (67° en el escalafón ATP), por la tercera ronda. El europeo avanzó a dicha instancia tras superar al británico Jack Draper en el debut y al italiano Matteo Arnaldi, por la segunda fase.

Thiago se encuentra en la temporada más importante de su carrera profesional, ya que en lo que va del 2026 suma 24 triunfos y 13 derrotas. Hasta el momento, ya lcanzó los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, las semifinales del ATP 250 de Houston y los cuartos del ATP 250 de Bastad. Además, fue la principal raqueta argentina en la serie de Copa Davis contra Corea del Sur, donde venció a Hyeon Chung y perdió ante Soon Woo Kwon.

El triunfo inolvidable ante el serbio también tuvo un valor especial por la estadística que consiguió romper frente al serbio. Djokovic acumulaba 22 victorias consecutivas contra tenistas argentinos, una racha que se había iniciado después de su última derrota ante un representante albiceleste.

Aquel antecedente se remontaba a la recordada primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, cuando Juan Martín del Potro logró imponerse ante el histórico tenista serbio.