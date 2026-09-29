El tenis argentino, el país con más títulos de Challenger junto con Francia

El tenis argentino se posicionó como una de las grandes potencias del circuito ATP Challenger en la temporada 2026, a pesar de contar con uno de los presupuestos más ajustados frente a otras potencias mundiales. Con 18 títulos conquistados, comparte el primer puesto en el ranking de países con Francia, un dato que llama la atención por la notable eficiencia del equipo nacional.

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El responsable principal de esta cosecha fue Facundo Díaz Acosta, quien aportó seis de esos trofeos en distintos torneos: Tigre II, Sao Leopoldo, Francavilla, Milán, San Marino y Sevilla. Este número lo convierte en el tenista argentino más ganador de la temporada y lo iguala con récords históricos alcanzados por Sebastián Báez en 2021, Facundo Bagnis en 2016 y Juan Ignacio Chela en 2001.

Pero el éxito no se limitó a un solo jugador: en total, 13 tenistas argentinos diferentes lograron coronarse campeones en el circuito, lo que refleja la profundidad y diversidad de talento local. Entre ellos se encuentran Camilo Ugo Carabelli, Guido Justo, Mariano Navone, Genaro Olivieri, Marco Trungelliti, Román Burruchaga y Juan Manuel Cerúndolo, entre otros. Un factor clave para esta performance fue la cantidad de torneos disputados en Argentina y Sudamérica. De los 18 títulos nacionales, 10 se ganaron en certámenes realizados en la región, lo que representa un 55,6% del total. Esto permitió a los jugadores competir sin afrontar gastos elevados por viajes y mantener un calendario cercano que facilitó sumar puntos y experiencia.

En comparación, Francia, que igualó la cifra de 18 títulos, también tuvo su figura destacada en Luca Van Assche, con cuatro trofeos, y una amplia distribución entre 13 campeones distintos. Por detrás aparecen Estados Unidos, España, Gran Bretaña y Rusia, todos con estructuras y presupuestos muy superiores a los argentinos, lo que resalta aún más el mérito del tenis nacional.

Además, los jugadores argentinos tendrán la oportunidad de seguir sumando éxitos en los torneos programados hasta fin de año en ciudades como Antofagasta, Santa Cruz de la Sierra, Cali, Guayaquil, Lima, Montevideo, Bogotá y Río de Janeiro, entre otras, ampliando así las chances de mantener el liderazgo en el circuito.