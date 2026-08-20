Por qué la pelea de Amanda Serrano vs. Lucrecia Manzur puede cambiar el boxeo femenino para siempre

La puertorriqueña Amanda Serrano y la argentina Lucrecia Manzur se verán las caras en un combate que será histórico para el boxeo. La boricua es dueña de los títulos mundiales pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la nacida en Tucumán buscará dar el batacazo en el Pechanga Resort & Casino de California, Estados Unidos. El detalle no menor con reste duelo tiene que ver con la importancia que tendrá para el deporte de los puños en la rama femenina y cómo puede cambiarlo para siempre.

Desde hace tiempo las boxeadoras pelean por algo más que la gloria, los cinturones o el dinero. Las que se suben al cuadrilátero también lo hacen por la igualdad con los hombres con respecto a la cantidad de asaltos, el tiempo y, por supuesto, la bolsa. Serrano, con Jake Paul como promotor además de ser bandera de esta lucha que lleva años -que también alguna vez buscó Alejandra "Locomotora" Oliveras- y su presentación contra la tucumana que es campeona argentina, latina y sudamericana, llevará consigo algo de todo eso.

Por qué la pelea Amanda Serrano vs. Lucrecia Manzur puede cambiar para siempre el boxeo femenino

Lo cierto es que en la historia del boxeo femenino nunca hubo un combate por título del mundo a 12 asaltos de dos minutos cada uno. Habitualmente los duelos por dicho cinturón son a 10 rounds y de la misma cantidad de tiempo. De esta manera, el duelo que tendrá transmisión exclusiva de TikTok de las cuentas de Most Valuable Promotions (MVP) y de Jake Paul marcará un hito importantísimo, además de ser un punto de partida para que las mujeres peleen casi a la par de los hombres arriba del ring. También cabe destacar que el rol del influencer en ello es fundamental ya que le da aún más difusión de la que se ve habitualmente. La propia Serrano y hasta la "Locomotora" Oliveras, también aportaron lo suyo en el pasado para que esto suceda y de a poco va teniendo sus frutos.

Los antecedentes que unen al boxeo femenino argentino con la pelea entre Amanda Serrano y Lucrecia Manzur

Alejandra "Locomotora" Oliveras fue la primera. La nacida en Jujuy hizo su última presentación arriba del ring en 2017 ante la mexicana Lesly Morales en Neuquén y se consagró campeona del mundo de la categoría superpluma alcanzando algo inédito hasta ese entonces que era lograrlo en cinco divisiones diferentes. Con el reglamento de la WPC (World Pugilism Comission) -entidad no reconocida por la FAB y que no integra las cuatro de elite- ganó su título peleando también a 12 rounds pero de tres minutos cada uno.

Por otro lado, Serrano expuso sus coronas en 2023 ante Danila Ramos, brasileña radicada en nuestro país, ganándole por puntos en decisión unánime. Aquel combate llevado a cabo en el Caribe Royale de Orlando, Estados Unidos fue a 12 asaltos de tres minutos cada uno aunque, a diferencia del de Oliveras, sí es reconocido por el reglamento de la Federación Argentina de Box. Esta vez será diferente por la duración, pero igualmente la entidad que tiene su sede en Castro Barros 75 lo reconoce porque están en juego las coronas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Alejandra "Locomotora" Oliveras, su legado sigue vivo en el boxeo femenino

Cuándo es el duelo de Serrano vs. Manzur por los títulos mundiales pluma AMB y OMB: cómo ver la pelea online

La pelea, que se llevará a cabo a la distancia de 12 rounds de dos minutos cada uno por primera vez en la historia del boxeo profesional en un duelo de título mundial correspondiente a las cuatro entidades más prestigiosas del boxeo, será el próximo viernes 21 de agosto. Será el primer combate por un cinturón de tal magnitud transmitido en vivo por TikTok. La cartelera principal comenzará a las 21 de la Argentina, mientras que la transmisión podrá seguirse de manera gratuita a través de las cuentas de TikTok de MVP y Jake Paul