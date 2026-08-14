Amanda Serrano vs. Lucrecia Manzur: cuándo es la pelea de boxeo por los títulos peso pluma femenino AMB/OMB

El boxeo femenino tendrá una cita de alto voltaje cuando Amanda Serrano y la argentina Lucrecia Manzur se enfrenten por los títulos mundiales unificados de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El combate se desarrollará en el Pechanga Resort Casino de Temecula, California, y pondrá frente a frente a una campeona histórica y a una retadora argentina que tendrá la gran oportunidad de su carrera.

La pelea estará rodeada, además, por varios hechos inéditos. Será el primer campeonato mundial femenino unificado disputado a 12 rounds de dos minutos. Una pelea que dará mucho que hablar y que ofrecerá algunas novedades en cuanto a la manera que se transmite el evento, adaptado a los tiempos modernos que de viven hoy en día.

Cuándo será la pelea entre Kucrecia Manzur y Amanda Serrano

La pelea será el próximo viernes 21 de agosto. Será el primer evento de campeonato de boxeo transmitido en vivo por TikTok. La cartelera principal comenzará a las 21 de la Argentina, mientras que la transmisión podrá seguirse de manera gratuita a través de las cuentas de TikTok de MVP y Jake Paul.

Cómo llegan ambas contrincantes y cómo será la organización de la pelea

Serrano llegará al combate como la gran favorita y como una de las figuras más importantes de la historia del boxeo femenino. La puertorriqueña, de 37 años, ostenta un récord profesional de 49 victorias, cuatro derrotas y un empate, con 32 triunfos por nocaut. Sus números explican la magnitud del desafío que tendrá Manzur y también la dimensión del objetivo que persigue la campeona.

La boricua buscará, además de retener sus dos cinturones, alcanzar una nueva marca histórica. Con 32 nocauts, Serrano está empatada con Christy Martin como la máxima noqueadora en la historia del boxeo femenino profesional. Un triunfo por la vía rápida le permitiría quedar sola en la cima de ese registro. La pelea tendrá, por lo tanto, un incentivo adicional para una campeona acostumbrada a los grandes desafíos.

Amanda Serrano es una leyenda.

Del otro lado estará Lucrecia Manzur, una tucumana de 27 años que llega con un récord de 14 victorias, cuatro derrotas y siete nocauts. La argentina ocupa el segundo puesto del ranking de la OMB en la categoría pluma y construyó su camino hasta esta oportunidad después de conquistar los títulos argentino y sudamericano de la división en 2024, además de la corona latina de la OMB.

Para Manzur será su primera pelea por un título mundial y la posibilidad de dar el mayor golpe de su carrera. El desafío no será sencillo: tendrá enfrente a una campeona experimentada, poderosa y con una extensa trayectoria en diferentes categorías de peso. Sin embargo, la argentina llega respaldada por una campaña que le permitió instalarse entre las principales contendientes de la división.

El jueves 20 de agosto se realizará el pesaje oficial en el Pechanga Resort Casino, mientras que al día siguiente llegará el momento de la verdad. Serrano pondrá en juego sus coronas AMB y OMB y la posibilidad de seguir haciendo historia; Manzur intentará arrebatarle los cinturones y convertirse en campeona mundial. Para la argentina, será la noche soñada. Para Serrano, otra oportunidad de agrandar una leyenda que todavía busca nuevos récords.