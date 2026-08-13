El boxeo argentino cuenta con varias figuras en potencia que sueñan con ser campeones del mundo y uno de ellos es Maximiliano Robledo. El chubutense de 28 años que fue campeón latino y venció a un exrepresentante de nuestro país dos veces en los Juegos Olímpicos tendrá una eliminatoria mundialista con cinturón de por medio este sábado 15 de agosto en el Casino Buenos Aires de Puerto Madero y puede dar el gran paso esperado. Por supuesto, no se trata de un compromiso fácil de afrontar pero el nacido en Trelew tiene con qué y lo demostró hasta ahora.

Maximiliano Robledo va por una eliminatoria mundialista en el Casino: su camino en el boxeo

En el marco del evento KO a las Drogas organizado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Robledo será una de las grandes figuras de la noche en la que se verá las caras con el invicto ghanés John Laryea. El argentino tiene 13 victorias (6 por KO) y una sola derrota de cuando perdió el título sudamericano de la categoría pluma con Braian Arguello en el mismo recinto en el que se presentará este fin de semana. El africano, por su parte, tiene 17 triunfos (13 por KO) y un empate. Entre sus grandes logros están ser campeón tanto nacional como continental y va por el más importante al igual que el chubutense.

En cuanto al nacido en Trelew, entre sus éxitos está su consagración como monarca latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) cuando en 2024 noqueó al colombiano Johan Segura en la Federación Argentina de Box. En febrero del 2025 tuvo uno de los desafíos más difíciles de su carrera cuando se vio las caras -también en Castro Barros 75- contra Alberto "Impacto" Melián -peleó en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y Rio 2016- y le ganó por puntos en decisión unánime. En noviembre del mismo año volvió a enfrentar a Arguello y se tomó revancha ganándole en fallo mayoritario. En 2026 se subió otra vez al cuadrilátero para medirse ante Diego "Profeta" Ruiz, vencerlo y ahora irá por un nuevo título.

Maximiliano Robledo se mide ante John Laryea en el Casino Buenos Aires por una eliminatoria mundialista

Cuándo es Robledo vs. Laryea en el Casino Buenos Aires: hora, TV, cómo ver la pelea online y qué título estará en juego

El duelo en cuestión estará a cargo de la televisación de TyC Sports a través del ciclo Boxeo de Primera que comenzará en la plataforma TyC Sports Play y YouTube a las 18.45. Por otro lado, el canal deportivo comenzará a transmitir la velada cerca de las 23.20, cuando termine el encuentro entre Platense y Boca Juniors que se desarrollará a las 21.15 en el Estadio Ciudad de Vicente López por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

En cuanto al combate mencionado que tendrá el título pluma de la Asociación Norteamericana de Boxeo (NABA) vacante, todavía no tiene horario definido pero se estima que sea después de la medianoche.

La cartelera completa de la velada del KO a las Drogas desde el Casino Buenos Aires de Puerto Madero