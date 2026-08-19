Lucrecia Manzur: tiene 27 años, venció a la Tigresa Acuña y va por un título mundial de boxeo en Estados Unidos

Lucrecia Anabella Manzur es una boxeadora argentina que no sólo tiene la ilusión de ser campeona del mundo de boxeo, sino que además formará parte de una velada histórica. La joven de 27 años nacida en Tucumán ya sabe lo que es levantar títulos en el ámbito local y ahora tendrá un desafío más difícil por delante. De hecho, una de sus victorias más importantes -ante las cámaras- fue nada más y nada menos que ante Marcela "Tigresa" Acuña.

Ahora también habrá videos de lo que será su combate, pero esta vez será difente ya que será parte del primer evento transmitido en vivo por TikTok de la mano de Jake Paul. La oriunda de la capital tucumana se verá las caras contra la leyenda puertorriqueña Amanda Serrano con el fin de arrebatarle sus títulos pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El Pechanga Resort & Casino de California será el escenario donde la púgil podrá hacer historia y está lista para lograrlo.

Lucrecia Manzur, de ganarle a la Tigresa Acuña a pelear contra otra leyenda por títulos mundiales en Estados Unidos

Con 27 años, Manzur acumula un total de 14 triunfos (7 por KO) y cuatro derrotas. Actualmente ocupa el segundo escalafón del ranking de la OMB de la división pluma además de ser campeona argentina, sudamericana y latina de la misma. La victoria más importante de su carrera fue ante la "Tigresa" en noviembre del 2024 cuando ganó por puntos en decisión unánime defendiendo sus coronas y haciéndose de la latina de la Organización Mundial de Boxeo.

La tucumana tendrá su primera chance por título mundial en una carrera que comenzó en enero del 2020 y siguió recién en octubre del 2021 por la pandemia. Si bien sufrió caídas, no dejó de intentar y ahora tendrá su premio. Serrano es una estrella y buscará seguir agrandando su récord que ya tiene 49 éxitos (32 por KO), 4 perdidas y un empate. A sus 37 años no colgó los guantes a pesar de algunas derrotas recientes en otra categoría y tampoco lo tiene pensado.

Lucrecia Manzur vs. Amanda Serrano en Estados Unidos

Manzur vs. Amanda Serrano: la primera pelea por título del mundo transmitida por TikTok

Jake Paul llegó para revolucionar el mundo del boxeo y si bien algunas presentaciones suyas no fueron de lo más notable, su trabajo se ve en el crecimiento de su promotora. Most Valuable Promotions creció con el paso del tiempo y que el combate de este viernes 21 de agosto sea transmitido por TikTok es una muestra. El influencer innovará otra vez en el deporte de los puños con un formato vertical y diferente al que se ve habitualmente en la TV.

Cuándo es el duelo de Serrano vs. Manzur por los títulos mundiales pluma AMB y OMB: cómo ver la pelea online

La pelea, que se llevará a cabo a la distancia de 12 rounds de dos minutos cada uno será el próximo viernes 21 de agosto. Será el primer combate por título del mundo de boxeo transmitido en vivo por TikTok. La cartelera principal comenzará a las 21 de la Argentina, mientras que la transmisión podrá seguirse de manera gratuita a través de las cuentas de TikTok de MVP y Jake Paul.