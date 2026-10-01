¿Hereda la 10 de Messi? Nico Paz desplegó su magia ante Bolivia: gol, asistencia y lujos

Nicolás Paz fue la gran revelación de la Selección Argentina en la goleada por 4 a 0 ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ante la ausencia de Lionel Messi, quien estará sólo el próximo 6 de octubre contra Benín en el Estadio Monumental, la joya nacida en España que se desempeña en el Como no usó la 10 en la espalda, pero dejó en claro que tiene todo para heredarla. Su golazo para el 2 a 0 parcial, su juego y su nivel en la cancha, lo mejor del joven hijo de Pablo Paz que no deja de dar que hablar.

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Nico Paz, la joya de la Selección Argentina que marcó un golazo, tiró lujos y fue figura

Desde el primer minuto de juego en el verde césped, el crack del Como de la Serie A de Italia se hizo cargo del manejo de la pelota de mitad de cancha en adelante y fue clave en varias acciones de juego. No participó activamente del primer gol que marcó Lautaro Martínez tras el pase de Alexis Mac Allister, pero sí lo encontró Exequiel Palacios con un pase filtrado para que la pique ante la salida del arquero. La exquisita definición del joven oriundo de Tenerife que tomó la decisión de vestir la "Albiceleste" recibió miles de elogios ya que se sumó a todo lo que venía mostrando.

La frutilla del postre en la noche de Paz fue el centro que conectó Cristian "Cuti" Romero para el 3 a 0, donde mostró su categoría a la hora de ejecutar la pelota parada. A los 11 del complemento salió y su lugar lo ocupó Franco Mastantuono, quien no corrió con la misma suerte del futbolista que lució la 18 en la espalda -como Lionel Messi en algún momento- y es firme candidato a heredar la 10 que hasta ahora tiene el astro rosarino. Para ello, tendrá que esperar que pase el compromiso de este 6 de octubre en el Monumental donde el hombre del Inter Miami se retirará oficialmente del seleccionado y todo indica que será el próximo.

Nico Paz la rompió contra Bolivia en la Selección Argentina

Por qué Nico Paz tomó la decisión de jugar para Argentina

La principal razón detrás de su elección está profundamente ligada a sus raíces familiares. Nico Paz es hijo de Pablo Paz, exfutbolista argentino que jugó en la Selección y fue parte del plantel que participó en el Mundial de Francia 1998. El vínculo con Argentina fue siempre muy fuerte para Nico, quien desde chico mantuvo una conexión emocional con el país de su padre. Según declaraciones del propio jugador, el amor por la camiseta albiceleste viene de familia, ya que creció viendo partidos de la selección y escuchando historias sobre su historia y pasión.

Aunque nacido y criado en España, Paz siempre sintió un profundo respeto y admiración por el fútbol argentino, que se caracteriza por su competitividad, intensidad y pasión inigualable. Su deseo de seguir los pasos de su padre y representar al país sudamericano terminó siendo un factor decisivo.

Los números de Paz en su carrera