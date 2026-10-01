Uno por uno: los puntajes de la Selección Argentina en el triunfo ante Bolivia

Dibu Martínez (5): Es muy difícil calificar al arquero cuando no la toca porque el rival no llega. En este caso se decidió ponerle este puntaje porque es el promedio para un jugador que se presenta en cancha.







Agustín Giay (6): El lateral derecho tuvo un partido correcto, no desentonó y se posiciona como uno de los futbolistas con futuro cercano en la Selección. Se mostró y tuvo grandes salidas en todo el partido.







Cuti Romero (7): El defensor central fue el capitán del equipo y se agarró fuerte del puesto. Demostró, habló y fue un jugador que estuvo todo el tiempo cerca de sus compañeros para marcar cosas. Además anotó un gol.







Lisandro Martínez (6): Casi no tuvo trabajo pero nuevamente tuvo salidas limpias. Cuando le tocó anticipar lo hizo sin dramas.







Román Vega (6): Aprobado. Tuvo proyección, se mostró y tocó con el mediocampo. Principalmente se encontró con Ezequiel Palacios y, además, tuvo su chance de anotar un tanto pero lo bloquearon.







Exequiel Palacios (6): Buen partido del mediocampista que puede llegar a tener su espacio en esta nueva Selección Argentina. Puso un pase enorme.







Alexis Mac Allister (6): Regular, no desentonó pero tení en claro que no era su partido. Pidió la pelota, fue eje y trató de encontrar otra forma de jugar con chicos que habitualmente no tiene lugar. Lo hizo con aplomo.







Gianluca Prestianni (5): Tuvo pocas jugadas por ese lugar, pero en el primer tiempo tuvo un poco más de posibilidades. En el segundo no gravitó y casi no tuvo lugar.







Nico Paz (7): El jugador del Como fue la figura de la cancha. Pidió la pelota, se hizo cargo y trató de generar juego a cada momento. Metió un golazo tras un pase de Exequiel Palacios y fue el autor del centro en el gol del Cuti Romero. Un deseo del autor de esta nota: que tengan paciencia cuando le toque usar la 10 que dejará Messi.

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Lautaro Martínez (7): Lautaro es líder desde la actitud. Metió un golazo, fue trabar, no dio una por perdia y generó peligro. En cada lugar que le tocó estar el rindió. Desde ser suplente en partidos impotantes, a entrar desde el banco. Un monumento a la actitud del delantero.

Julián Álvarez (4): lamentablemente no tuvo un buen partido. Lento, impreciso y desconectado. Se nota la falta de minutos en su equipo.

Ingresaron

Valentin Barco (6): Buen partido del exjugador de Boca. Entró con movilidad y ya va a tener más minutos para demostrar que puede hacer. Se entendió bien con Alexis Mac Allister.

Franco Mastantuono (6): Entró bien, con ganas y conectado. Tuvo posibilidades y se lo vio activo. Está levantando el nivel luego de un paso errático por el Real Madrid.

Menos de 30 minutos: Equi Fernández, Valentin Gómez, Flores, Leonardo Balerdi y Santiago Simón





