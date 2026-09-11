Dónde juega Nico Paz: en qué equipo brilla el futbolista de la Selección Argentina

Nico Paz se consolidó como uno de los futbolistas argentinos jóvenes con mayor proyección en el fútbol europeo. Surgido de las divisiones inferiores del Real Madrid, el mediocampista rápidamente mostró condiciones para ser un jugador convocable. Y priorizó a la Argentina, el país del su padre y parte de su familia, en vez de jugar en España, donde nació y se crio.

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Su crecimiento despertó el interés de un equipo italiano que lo acobijó mientras en el Real Madrid no encontraba lugar. Sus actuaciones, su capacidad para manejar los tiempos del juego y su talento en los últimos metros lo convirtieron en una de las figuras de su equipo. Por eso, su presente y las posibilidades que existen para su futuro generan especial atención entre los seguidores del fútbol argentino y europeo.

Dónde juega Nico Paz

Nico Paz juega en el Como 1907, de la Serie A de Italia. El futbolista argentino llegó al conjunto italiano procedente del Real Madrid y rápidamente se transformó en una pieza importante del equipo. En Como encontró la continuidad necesaria para desarrollarse y asumió un papel cada vez más relevante dentro de la estructura del club.

Hasta cuándo tiene contrato Nico Paz

El mediocampista tiene contrato con el Como hasta el 30 de junio de 2028. Sin embargo, su futuro no depende exclusivamente del vínculo que mantiene con la institución italiana. El acuerdo alcanzado con el Real Madrid incluye una serie de condiciones que le permiten al club español conservar una posibilidad concreta de recuperar al jugador.

Entre esas condiciones se encuentra una opción de recompra. El Real Madrid mantiene una cláusula que le permite volver a adquirir los derechos de Nico Paz bajo determinadas condiciones y en los plazos establecidos en el acuerdo. De esta manera, el club de la capital española se aseguró una vía para recuperar a un futbolista al que considera de gran proyección.

El futbolista en el Como.

La posibilidad de repesca mantiene abierta la puerta para un eventual regreso de Paz al Real Madrid a fin de esta temporada, como ha tenido la chance en este último mercado, donde decidió dejarlo un año más. El club español ya había demostrado su interés en conservar una alternativa sobre el jugador cuando permitió su salida rumbo a Italia. El objetivo era que pudiera sumar experiencia y minutos en un contexto favorable para su desarrollo, sin perder completamente el control sobre su futuro.

Antes de su llegada al Como, Paz había tenido la oportunidad de debutar con el primer equipo del Real Madrid. Disputó partidos oficiales con el conjunto español y formó parte del plantel que conquistó la Champions League en 2024. Esa experiencia le permitió conocer desde adentro uno de los escenarios más exigentes del fútbol mundial.