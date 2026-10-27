Qué pasó con Alejandro Garnacho: el calvario en Aston Villa y por qué no juega

Alejandro Garnacho tuvo muy poco rodaje en la temporada con el Aston Villa en lo que va del 2026 y su situación no pasa inadvertida. El campeón de la Copa América 2024 con la Selección Argentina que llegó proveniente del Chelsea a préstamo tiene sólo cinco presencias en el club de Birmingham que tuvo un comienzo más que positivo en la Champions y no vive el mismo presente en la Premier League. Para colmo, el nacido en España no tiene rodaje y su actualidad es por demás alarmante.

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Por qué no juega Alejandro Garnacho en el Aston Villa de Inglaterra

El pase desde los "Blues" trajo consigo una cláusula de 43 millones de libras si es que el joven que representa a nuestro país disputa una cierta cantidad de encuentros con la camiseta del club. Ante esta situación, los "Villanos" optarían por no llegar a ese punto con el fin de no activarla. De esta manera, el "Bichito" tendría que regresar a Londres, donde jugó 43 cotejos, marcó 8 goles y brindó 4 asistencias. Tiempo atrás, el DT Unai Emery habló al respecto y contó que los motivos de la ausencia del jugador se debió a circunstancias ocurridas en la pretemporada, más precisamente una lesión en su rostro.

Después de eso, el año comenzó para el Aston Villa como también para Garnacho, quien sólo disputó 60 minutos repartidos en cinco partidos y no tuvo participación en tantos ni brindó pases gol. Su última aparición en el verde césped tuvo lugar en la victoria por 3 a 1 contra el Viking FK de Noruega por la Champions donde sólo poco más de un cuarto de hora en cancha. Luego, ni siquiera fue convocado para el cruce ante el Manchester City de la Premier League donde ganaron por 2 a 1.

Alejandro Garnacho tiene poco rodaje con Unai Emery como entrenador en el Aston Villa

Qué tiene por delante el Aston Villa y Garnacho por delante en la temporada

El conjunto de Birmingham afronta tanto la Champions como la Premier League además de tener fecha confirmada para su próximo encuentro por la Copa de la Liga inglesa. El próximo compromiso por delante es justamente por este certamen local donde enfrentarán por la cuarta ronda al Bournemouth este miércoles 28 de octubre a las 16.45 de nuestro país en el Vitality Stadium con transmisión de Disney+ Premium. Tres días más tarde recibirán al Fulham por la novena fecha del torneo doméstico en el que marchan novenos a 10 puntos del Manchester City al que vencieron recientemente.

Por otro lado, en la lucha por la "Orejona" llevan tres triunfos de manera consecutiva en las primeras jornadas. En lo que va de la temporada vencieron 3 a 2 al Brujas de Bélgica como visitantes, golearon 6 a 0 al Fenerbahce de Turquía y derrotaron al Viking FK de Noruega por 3 a 1 en Villa Park. El martes 3 de noviembre visitarán al Barcelona por la cuarta fecha y Alejandro Garnacho tendrá la oportunidad de volver a sumar minutos en esta seguidilla de encuentros.

Los números de Garnacho en su carrera