Emiliano Martínez compartió un mensaje de tranquilidad desde el hospital luego de ser operado por la fractura del maxilar que sufrió durante este sábado durante el duelo entre Chelsea y Everton por la séptima fecha de la Premier League. El arquero de la Selección Argentina informó a través de su cuenta de Instagram sobre su estado de salud y adelantó que espera regresar pronto a la actividad a pesar del durísimo choque que protagonizó.

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"Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en cero. En unas semanas volvemos ya", escribió el 'Dibu' en una publicación junto con una foto suya momentos después de ser intervenido quirúrgicamente. Con esas palabras, agradeció las muestras de apoyo recibidas tras el fuerte golpe que lo obligó a abandonar el campo de juego en camilla.

En la fotografía que publicó, Martínez aparece recostado en una camilla, con inflamación visible en la zona afectada y tres dedos levantados en una de sus manos. La imagen permitió conocer cómo atraviesa las primeras horas de recuperación después de la intervención quirúrgica, mientras el arquero mantiene el optimismo de cara a su vuelta a la actividad.

Qué le pasó al Dibu Martínez: el duro golpe que protagonizó el arquero

A los 20 del complemento, el marplatense intentó cortar un centro en el área y se encontró con la cabeza de Jarrad Branthwait. El golpe provocó que se quede allí, motivo por el cual entraron a asistirlo y luego fue retirado consciente, lo cual es un signo positivo pensando en su recuperación tanto para el club como para la "Albiceleste" de Lionel Scaloni, con la que volverá a tener acción en el mes de noviembre. Desde la institución todavía no emitieron un comunicado al respecto en sus redes y se espera el parte médico oficial para conocer los detalles.

La buena noticia es que el Chelsea finalmente se impuso por 2 a 0 con el doblete de Pedro Neto en el incio de la séptima jornada de la Premier League y está a cinco unidades del Manchester City (recibe al Ipswich este mismo sábado). Hasta el momento acumulan un total de 4 victorias, un empate y dos derrotas en lo que va del campeonato y ahora esperan por la recuperación del arquero argentino de 34 años para afrontar lo que viene del certamen doméstico, no así de las copas internacionales ya que no disputa ninguna esta temporada.

Los números de Dibu Martínez en el Chelsea

Partidos jugados : 6.

: 6. Goles recibidos : 11.

: 11. Vallas invictas : 1.

: 1. Títulos: no ganó.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

La Selección Argentina tiene dos amistosos confirmados para la fecha FIFA del mes de noviembre y ya sin Lionel Messi en el equipo. Los dirigidos por Lionel Scaloni volverán al ruedo después de la despedida del astro rosarino en el Estadio Monumental y lo hará tanto contra Uruguay el 13 de noviembre como el 17 del mismo mes ante Costa Rica. El primero será en Buenos Aires -aún sin sede- y el segundo en la provincia de Córdoba.