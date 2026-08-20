Rosario Central se enfrenta a Corinthians este jueves 20 de agosto en Brasil con el objetivo de pasar a cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Después del empate sin goles en el Gigante de Arroyito, ahora los de Jorge Almirón tienen la obligación de ganar si quieren seguir en carrera o evitar los penales. El "Timao" será el dueño de casa y va por el mismo objetivo ante su gente para definir al penúltimo clasificado a la siguiente instancia del torneo continental.

Estudiantes de La Plata, Flamengo, Palmeiras y Fluminense ya sacaron boleto mientras Independiente del Valle debe jugar la vuelta el próximo martes 25 contra Deportes Tolima, reprogramada después de los terremotos en Colombia, para que el ganador se sume a ellos. El "Canalla", por su parte, sabe que si pasa se verá las caras con el "Pincha" en lo que sin dudas puede ser un durísimo cruce para quedarse con un lugar en semifinales. Con Ángel Di María a la cabeza, los rosarinos buscarán hacerse fuertes en condición de visitante.

Qué pasa si Rosario Central gana, empata o pierde con Corinthians en los octavos de la Copa Libertadores

Si Rosario Central gana:

Avanzará directamente a los cuartos de final ya que la ida terminó 0 a 0. Allí se mediría con Estudiantes de La Plata.

Si Rosario Central empata:

Independientemente del resultado, definirá por penales el pase a cuartos de final.

Si Rosario Central pierde:

Quedará eliminado de la Copa Libertadores 2026.

Con Ángel Di María, Rosario Central va por la clasificación a cuartos de la Copa Libertadores

Cuándo juegan Rosario Central vs. Corinthians en Brasil por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores

El duelo entre el "Canalla" y el "Timao" tendrá lugar este jueves 20 de agosto en el Neo Química Arena a partir de las 21.30 de nuestro país. En cuanto al arbitraje, la terna estará a cargo del venezolano Alexis Herrera. Por último, Telefe, MiTelefe.com, Telefe Youtube, Pluto TV, Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium serán quienes transmitan el cotejo.

Quién gana la serie entre Rosario Central y Corinthians en la Libertadores, según la IA

Probabilidades de Resultado en los 90 minutos:

Escenario en São Paulo Probabilidad Estimada Victoria de Corinthians (clasifica directo) 54% Empate (definición por penales) 24% Victoria de Rosario Central (clasifica directo) 22%

¿Cómo evalúa la IA de Gemini la definición del pase a cuartos?

Fortaleza en casa de Corinthians: El factor localía inclina la balanza de forma pronunciada a favor del Timão . Al no haber sacado ventaja en Argentina, Central afronta un escenario estadísticamente adverso ante un rival que suele imponer mucha intensidad ante su gente.

Baja clave en el local: La expulsión de Allan Rodrigues de Souza en el partido de ida obliga a Corinthians a modificar la estructura de su mediocampo, lo que le resta algo de equilibrio en la contención.

El factor Ángel Di María y la contra: Para la IA, la principal vía de clasificación de Rosario Central pasa por un partido largo y estratégico liderado por la jerarquía de Ángel Di María y la velocidad de Jáminton Campaz para explotar los espacios de contraataque.