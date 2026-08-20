Platense histórico: venció a Coquimbo y está en cuartos de final de la Copa Libertadores

Platense derrotó esta noche por 7-6 a Coquimbo Unido en la definición por penales, luego de igualar sin goles los noventa minutos reglamentarios, en un partido muy chato, para sentenciar una históriva clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores.

La jugada más clara del conjunto argentino en tiempo reglamentario había llegado a los 43 minutos del segundo tiempo, con un remate del delantero Nicolás López que dio en el travesaño.

En la definición por penales, para el “Calamar” marcaron los defensores Agustín Lagos y Mateo Mendía, los delanteros Nicolás López, Luciano Giménez y Franco Zapiola, el arquero Juan Pablo Cozzani y el mediocampista Martín Barrios. Por su lado, en el local convirtieron el volante Sebastián Galani, el delantero Nicolás Johansen, los defensores Elvis Hernández y Juan Cornejo, el guardameta Diego Sánchez y el atacante Alejandro Azocar, mientras que el tiro decisivo fue malogrado por el volante Salvador Cordero, que no pudo superar a Cozzani.

Así, Platense continúa escribiendo las páginas más doradas de su historia y avanzó a los cuartos de final de la Libertadores, instancia en la que lo espera Fluminense de Brasil.