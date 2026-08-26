Qué pasa si River gana, empata o pierde vs. Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana

River Plate se enfrenta a Independiente Santa Fe este miércoles 26 de agosto en el Estadio Monumental con el objetivo de pasar a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Después del empate sin goles en el Campín de Bogotá en Colombia, ahora los de Eduardo "Chacho" Coudet tienen la obligación de ganar si quieren seguir en carrera o evitar los penales. El "Millonario" será el dueño de casa y va por dicho objetivo ante su gente en un momento clave para su DT.

El elenco de Núñez sabe que si pasa se verá las caras con el Vasco Da Gama de Brasil en lo que sin dudas puede ser un durísimo cruce para quedarse con un lugar en semifinales donde puede medirse ante Boca Juniors. Para ello, el "Xeneize" tendrá que eliminar a San Pablo para que se pueda dar un Superclásico en una instancia de torneo continental en la que se enfrentaron en la edición 2014, pero también en la Libertadores 2019. Igualmente, ambos tendrán que superar lo que viene y los de Coudet tienen una parada difícil.

Qué pasa si River gana, empata o pierde con Independiente Santa Fe en los octavos de la Copa Sudamericana

Si River gana:

Avanzará directamente a los cuartos de final ya que la ida terminó 0 a 0. Allí se medirá con Vasco Da Gama de Brasil.

Si River empata:

Independientemente del resultado, definirá por penales el pase a cuartos de final.

Si River pierde:

Quedará eliminado de la Copa Sudamericana.

River Plate va a todo o nada contra Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Cuándo juega River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo por el torneo continental que fue reprogramado tendrá lugar este miércoles 26 de agosto desde las 21.30 en el Estadio Monumental. El arbitraje estará a cargo del uruguayo Esteban Ostojich, mientras que la transmisión será del canal DSports y la plataforma Paramount+. El ganador de la serie se verá las caras con Vasco Da Gama, que eliminó a Olimpia de Paraguay en octavos tras empatar 0 a 0 en la ida en Brasil y luego golear 4 a 1 en condición de visitante.

Quién es el favorito entre River e Independiente Santa Fe, según la IA

Según las predicciones y modelos analíticos de Inteligencia Artificial para la definición de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana, River Plate es el gran favorito para ganar la llave y clasificar a los cuartos de final.