El presente deportivo de River Plate atraviesa momentos de máxima tensión y el futuro de su entrenador quedó en el centro del debate. Durante la emisión del programa F90 por la pantalla de ESPN, el periodista Gustavo Yarroch brindó información precisa sobre la actualidad del cuerpo técnico y aseguró que el próximo compromiso internacional representará una prueba de fuego para la permanencia del entrenador en su cargo.

De acuerdo con el cronista, el cruce frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana marcará un punto de inflexión definitivo para Eduardo Coudet. "Por primera vez desde que el Chacho Coudet es el técnico de River, la sensación es que el partido es el primero en el que el técnico se va a jugar su continuidad", sostuvo Yarroch al analizar el panorama del club de Núñez.

"Una situación límite": la postura del cuerpo técnico y la dirigencia

En su intervención, el periodista aclaró que la presión no surge directamente desde la comisión directiva de la institución, sino de la propia exigencia del entrenador y sus declaraciones recientes. Yarroch remarcó que la conducción del club no planea una destitución inmediata en caso de un resultado adverso, pero advirtió que la postura personal del director técnico podría inclinar la balanza.

"No lo digo a esto porque para la dirigencia de River sea clave el partido, porque no tienen pensado despedirlo para el caso de que a River le vaya mal y quede eliminado de la Sudamericana", detalló el periodista en el canal deportivo. No obstante, subrayó que el propio Eduardo Coudet fijó una postura clara tras los últimos rendimientos del equipo en el plano local.

En ese sentido, Yarroch recordó las palabras que el entrenador pronunció luego del partido frente a Tigre en Victoria, donde asumió la responsabilidad por el rendimiento futbolístico. "Me agarro de lo que dijo Coudet en Victoria contra Tigre, cuando él habló de que los resultados, él era consciente de que los resultados son absolutamente determinantes para su futuro y que incluso dijo que él sabía que no le iba a hacer mal a River", explicó el cronista.

A partir de esas afirmaciones, el panelista de ESPN calificó el momento como un punto sin retorno si no se consigue una victoria. "Me parece que esta es una situación límite y que el partido de mañana es clave para el futuro deportivo, económico y hasta institucional de River", completó sobre el impacto que tendría una pronta eliminación.

Los números que ponen en jaque el ciclo de Eduardo Coudet

El análisis sobre la continuidad del técnico se apoya en un contexto adverso dentro de las distintas competencias oficiales del año. La seguidilla de resultados negativos redujo el margen de maniobra para el conjunto millonario, que ya sufrió un duro revés en el certamen federal y quedó condicionado en el torneo doméstico.

"River se juega muchísimo en el partido de mañana contra Independiente Santa Fe, teniendo en cuenta que quedó eliminado prematuramente de la Copa Argentina, que en el campeonato argentino sacó apenas cuatro puntos sobre 18, que está lejos en la tabla anual por ahora a nueve puntos de los líderes", enumeró Yarroch durante el programa.

De esta manera, el certamen continental aparece como el principal sostén para las aspiraciones del ciclo actual. "Le queda con vida solamente la Sudamericana y ver si puede ganar este campeonato argentino", concluyó el periodista al describir el panorama que afrontará River Plate en las próximas horas.