La promesa de los jugadores de River en la previa ante Santa Fe

el plantel sabe que se juega una parada muy complicada en el plano internacional y que puede afectar a todo el año deportivo

En la previa del partido frente a Independiente Santa Fe, que se disputará en la noche del miércoles 26 de agosto, los jugadores de River tuvieron una importante reunión en la que manifestaron un deseo. Uno que nace después del empate insólito contra Vélez, cuando se encontraban ganando 2-0 y con un primer tiempo de nivel más que aceptable.

"La vamos a sacar adelante", expresó el periodista Juan Cortese sobre la frase que el plantel del Millonario manifestó en una charla antes del entrenamiento del lunes. Los referentes, con Nicolás Otamendi a la cabeza, tomaron la palabra y manifestaron que todos deben entregar un plus con el objetivo de clasificar al equipo a los cuartos de final del certamen internacional.

Hay que recordar que la serie entre River e Independiente Santa Fe se encuentra empatada sin goles. Por lo tanto, la victoria de uno de los dos durante los 90 minutos implicará el pase de ronda. En caso de que haya igualdad en el marcador, la definición se va a estirar a disparos desde el punto penal. Esto es producto de que la instancia de tiempo extra solo queda reservada para la final.

"Merecimos mucho más, muchas cosas positivas, no fue el resultado que queríamos, eso está claro. Nos toca masticar la bronca y ganar el miércoles. Gracias por el apoyo de siempre", escribió Nicolás Otamendi en su cuenta de Instagram tras el empate del pasado miércoles. Está más que claro que su llegada fue para ordenar el vestuario y conducir a sus compañeros en el campo de juego.

"Seguir y seguir, hasta el final. Todos juntos", agregó Tobías Andrada, que se sumó a la ola de posteos en las redes sociales con el fin de demostrarle a los hinchas que se encuentran enfocados en los objetivos y piden aliento para un partido que no va a ser nada fácil de sacar adelante. Uno que podría llegar a dejar al plantel sin la presencia de Eduardo Coudet en caso de que haya una derrota.

Por otro lado, Martínez Quarta compartió una historia en donde le pide a los hinchas que disminuyan su grado de críticas agresivas y esto provocó que cierre los comentarios en sus redes sociales. En este caso, son muchos los que piden su salida del once titular por flojo rendimiento y la presencia de Tobías Ramírez, que será convocado después de un largo tiempo de recuperación por una lesión en la rodilla. El exjugador de Argentinos Juniors se encuentra con el alta médica y sumó minutos en la división de Reserva de manera positiva.