River Plate recibe a Independiente Santa Fe este miércoles 26 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Monumental y Eduardo "Chacho" Coudet prepara el once inicial para este compromiso clave para su futuro. El DT sabe que una derrota no sólo significaría la eliminación del "Millonario", sino también que puede marcar el fin de su etapa como técnico en el club, por lo que necesita un triunfo. Para ello, no sólo renovaría la formación que usó ante Vélez por el Torneo Clausura, sino que contaría con tres regresos importantes para afrontar este encuentro.

Sonríe Coudet: los tres regresos en River para enfrentar a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

En defensa, el entrenador recuperará definitivamente a Gonzalo Montiel -distensión en el aductor izquierdo- y Marcos Acuña -desgarro en el isquiotibial derecho-. Si bien ambos laterales campeones de todo con la Selección Argentina recibieron el alta médica y regresaron a la convocatoria contra el "Fortín" en el empate 2 a 2 en Núñez, no sumaron minutos en cancha. Al ser los dos titulares habituales si están en óptimas condiciones físicas, Coudet no dudará en incluirlos desde el inicio teniendo en cuenta que es un cruce importantísimo para seguir al frente del primer equipo.

Por otro lado, Sebastián Driussi sí ingresó contra el equipo de Liniers en el Monumental a poco de que termine el encuentro y no pudo convertir. Sin embargo, tras dejar atrás un desgarro en el isquiotibial de su pierna izquierda, el delantero se perfila para estar desde el arranque junto a Ángel Correa. De esta manera, el colombiano Rafael Santos Borré -fue titular en la ida- iría al banco de suplentes y no habría cambios con respecto al mediocampo que salió a la cancha contra Vélez.

Sebastián Driussi volvería a ser titular en River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

La posible formación de River vs. Independiente Santa Fe por los octavos de la Sudamericana

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Joaquín Freitas, Thiago Almada; Joaquín Correa y Sebastián Driussi.

Cuándo juega River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo por el torneo continental que fue reprogramado tendrá lugar este miércoles 26 de agosto desde las 21.30 en el Estadio Más Monumental. El arbitraje estará a cargo del uruguayo Esteban Ostojich, mientras que la transmisión será del canal DSports y la plataforma Paramount+. El ganador de la serie se verá las caras con Vasco Da Gama, que eliminó a Olimpia de Paraguay en octavos tras empatar 0 a 0 en la ida en Brasil y luego golear 4 a 1 en condición de visitante.

El fixture de River en el Torneo Clausura y la Sudamericana