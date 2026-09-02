Qué pasa si Boca gana, empata o pierde vs. Vélez por los octavos de la Copa Argentina

Boca Juniors se enfrenta a Vélez Sarsfield este miércoles 2 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con el objetivo de pasar a cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Con Racing ya esperando en dicha instancia después de eliminar a Belgrano, los equipos de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y Guillermo Barros Schelotto, respectivamente, buscan pasar de ronda. Qué pasa si el "Xeneize" gana, empata o pierde con el "Fortín" en este duelo trascendental.
MÁS INFO
Qué pasa si Boca gana, empata o pierde con Vélez en los octavos de la Copa Argentina
Si Boca gana:
- Avanzará directamente a los cuartos de final y su rival será Racing, que eliminó a Belgrano de Córdoba.
Si Boca empata:
- El duelo por los octavos de final se definirá por penales.
Si Boca pierde:
- Quedará eliminado de la Copa Argentina y Vélez será el rival de Racing.
Cuándo juega Boca vs. Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina: hora, TV y cómo ver el partido online
El "Xeneize" y el "Fortín" se verán las caras este miércoles 2 de septiembre desde las 21.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La transmisión del encuentro estará a cargo de TyC Sports y la plataforma TyC Sports Play. En cuanto al árbitro, Sebastián Zunino dirigirá y contará tanto con Maximiliano Del Yesso como con Pablo González como asistentes, Álvaro Carranza como cuarto árbitro, José Carreras en el VAR y Mariana De Almeida en el AVAR.
El ganador de este cruce se verá las caras con Racing, que dejó en el camino a Belgrano de Córdoba y luego contra el que triunfe en el cruce Deportivo Riestra vs. Banfield para ir por un lugar en la final. Para llegar a la instancia acutal, Boca dejó en el camino a Sarmiento de Junín y Gimnasia de Chivilcoy por el mismo resultado (2-0), mientras que Vélez eliminó tanto a Deportivo Armenio (4-1) como a Gimnasia y Tiro de Salta (2-0).
Quién es el favorito entre Boca y Vélez, según la IA
Según los modelos analíticos y la Inteligencia Artificial aplicada a estadísticas deportivas, Boca Juniors parte como el leve favorito para quedarse con la clasificación en los octavos de final de la Copa Argentina.
Probabilidades estimadas para el tiempo reglamentario
|Resultado
|Probabilidad estimada (IA / Modelos predictive)
|Empate
|~39.8%
|Victoria de Boca Juniors
|~33.5% - 35%
|Victoria de Vélez Sarsfield
|~26.5% - 33.4%
Claves del análisis algorítmico
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Paridad alta y tendencia al empate: La probabilidad de un empate en los 90 minutos es la opción más alta de forma individual (~39.8%). La IA contempla que el cruce será sumamente cerrado y con alta factibilidad de resolverse mediante tanda de penales.
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Historial reciente parejo: En sus cruces de 2026 por la Liga Profesional, se registró una victoria para Vélez (2-1 en Liniers) y un empate (1-1 en La Bombonera).
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Racha invicta de ambos: Boca llega acumulando una racha invicta de 8 partidos entre copa y torneo, mientras que Vélez acumula 7 encuentros sin caer. Esta consistencia en ambos planteles equilibra el desarrollo previsto por los modelos numéricos.
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Proyección de goles: El algoritmo de coincidencia de variables prevé que ambos equipos convertirán durante los 90 minutos.