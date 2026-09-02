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Qué pasa si Boca gana, empata o pierde vs. Vélez por los octavos de la Copa Argentina

Boca Juniors se enfrenta a Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina en Córdoba por un lugar en cuartos. Qué resultados pueden darse.

02 de septiembre, 2026 | 13.20
Qué pasa si Boca gana, empata o pierde vs. Vélez por los octavos de la Copa Argentina

Boca Juniors se enfrenta a Vélez Sarsfield este miércoles 2 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con el objetivo de pasar a cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Con Racing ya esperando en dicha instancia después de eliminar a Belgrano, los equipos de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y Guillermo Barros Schelotto, respectivamente, buscan pasar de ronda. Qué pasa si el "Xeneize" gana, empata o pierde con el "Fortín" en este duelo trascendental.

MÁS INFO

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde con Vélez en los octavos de la Copa Argentina

Si Boca gana:

  • Avanzará directamente a los cuartos de final y su rival será Racing, que eliminó a Belgrano de Córdoba.

 

Si Boca empata:

  • El duelo por los octavos de final se definirá por penales.

 

Si Boca pierde:

  • Quedará eliminado de la Copa Argentina y Vélez será el rival de Racing.

Boca va por la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina

Cuándo juega Boca vs. Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Xeneize" y el "Fortín" se verán las caras este miércoles 2 de septiembre desde las 21.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La transmisión del encuentro estará a cargo de TyC Sports y la plataforma TyC Sports Play. En cuanto al árbitro, Sebastián Zunino dirigirá y contará tanto con Maximiliano Del Yesso como con Pablo González como asistentes, Álvaro Carranza como cuarto árbitro, José Carreras en el VAR y Mariana De Almeida en el AVAR.

El ganador de este cruce se verá las caras con Racing, que dejó en el camino a Belgrano de Córdoba y luego contra el que triunfe en el cruce Deportivo Riestra vs. Banfield para ir por un lugar en la final. Para llegar a la instancia acutal, Boca dejó en el camino a Sarmiento de Junín y Gimnasia de Chivilcoy por el mismo resultado (2-0), mientras que Vélez eliminó tanto a Deportivo Armenio (4-1) como a Gimnasia y Tiro de Salta (2-0).

Quién es el favorito entre Boca y Vélez, según la IA

Según los modelos analíticos y la Inteligencia Artificial aplicada a estadísticas deportivas, Boca Juniors parte como el leve favorito para quedarse con la clasificación en los octavos de final de la Copa Argentina.

Probabilidades estimadas para el tiempo reglamentario

Resultado Probabilidad estimada (IA / Modelos predictive)
Empate ~39.8%
Victoria de Boca Juniors ~33.5% - 35%
Victoria de Vélez Sarsfield ~26.5% - 33.4%

Claves del análisis algorítmico

  • Paridad alta y tendencia al empate: La probabilidad de un empate en los 90 minutos es la opción más alta de forma individual (~39.8%). La IA contempla que el cruce será sumamente cerrado y con alta factibilidad de resolverse mediante tanda de penales.

  • Historial reciente parejo: En sus cruces de 2026 por la Liga Profesional, se registró una victoria para Vélez (2-1 en Liniers) y un empate (1-1 en La Bombonera).

  • Racha invicta de ambos: Boca llega acumulando una racha invicta de 8 partidos entre copa y torneo, mientras que Vélez acumula 7 encuentros sin caer. Esta consistencia en ambos planteles equilibra el desarrollo previsto por los modelos numéricos.

  • Proyección de goles: El algoritmo de coincidencia de variables prevé que ambos equipos convertirán durante los 90 minutos.

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