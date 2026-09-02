Qué pasa si Boca gana, empata o pierde vs. Vélez por los octavos de la Copa Argentina

Boca Juniors se enfrenta a Vélez Sarsfield este miércoles 2 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con el objetivo de pasar a cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Con Racing ya esperando en dicha instancia después de eliminar a Belgrano, los equipos de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y Guillermo Barros Schelotto, respectivamente, buscan pasar de ronda. Qué pasa si el "Xeneize" gana, empata o pierde con el "Fortín" en este duelo trascendental.

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Qué pasa si Boca gana, empata o pierde con Vélez en los octavos de la Copa Argentina

Si Boca gana:

Avanzará directamente a los cuartos de final y su rival será Racing, que eliminó a Belgrano de Córdoba.

Si Boca empata:

El duelo por los octavos de final se definirá por penales.

Si Boca pierde:

Quedará eliminado de la Copa Argentina y Vélez será el rival de Racing.

Boca va por la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina

Cuándo juega Boca vs. Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Xeneize" y el "Fortín" se verán las caras este miércoles 2 de septiembre desde las 21.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La transmisión del encuentro estará a cargo de TyC Sports y la plataforma TyC Sports Play. En cuanto al árbitro, Sebastián Zunino dirigirá y contará tanto con Maximiliano Del Yesso como con Pablo González como asistentes, Álvaro Carranza como cuarto árbitro, José Carreras en el VAR y Mariana De Almeida en el AVAR.

El ganador de este cruce se verá las caras con Racing, que dejó en el camino a Belgrano de Córdoba y luego contra el que triunfe en el cruce Deportivo Riestra vs. Banfield para ir por un lugar en la final. Para llegar a la instancia acutal, Boca dejó en el camino a Sarmiento de Junín y Gimnasia de Chivilcoy por el mismo resultado (2-0), mientras que Vélez eliminó tanto a Deportivo Armenio (4-1) como a Gimnasia y Tiro de Salta (2-0).

Quién es el favorito entre Boca y Vélez, según la IA

Según los modelos analíticos y la Inteligencia Artificial aplicada a estadísticas deportivas, Boca Juniors parte como el leve favorito para quedarse con la clasificación en los octavos de final de la Copa Argentina.

Probabilidades estimadas para el tiempo reglamentario

Resultado Probabilidad estimada (IA / Modelos predictive) Empate ~39.8% Victoria de Boca Juniors ~33.5% - 35% Victoria de Vélez Sarsfield ~26.5% - 33.4%

Claves del análisis algorítmico