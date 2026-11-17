Lautaro Blanco es sin dudas una de las principales figuras de Boca Juniors a lo largo del año 2026 y encendió todas las alarmas antes de la final de la Copa Sudamericana del próximo sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, ante Atlético Mineiro de Brasil. El lateral izquierdo que no estuvo en la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield -su lugar lo ocupó Malcom Braida- está en duda después de haber sido preservado y hay preocupación en el cuerpo técnico de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. Qué pasa con el defensor del conjunto "Xeneize".

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Qué pasa con Lautaro Blanco en Boca y por qué generó preocupación antes de la final de la Sudamericana

"No imagino a Boca jugando la final sin Blanco. La primera información que quiero darles es que todavía no está a la par de inicio a fin con el grupo. La idea era que mañana ya se sume", esbozó el periodista Diego Monroig en ESPN F12 acerca de lo que sucede con el defensor del conjunto "Azul y Oro". A su vez, agregó que "no está lesionado, de los 28 partidos del ciclo el Vasco lo utilizó 26 y en 25 fue titular". De hecho, no estuvo ante el "Taladro" como sucedió semanas atrás contra Independiente por el Torneo Clausura. Por otro lado, el único cruce en el que ingresó desde el banco fue contra Gimnasia de Mendoza mientras Boca disputaba los cuartos de la Sudamericana ante San Pablo.

Por otro lado, el movilero de la señal de Disney dio detalles de por qué el lateral izquierdo fundamental del "Xeneize" no jugó contra Banfield y está entre algodones. "Tarda en recuperarse. Demora su recuperación física por eso no lo pusieron contra Banfield, uno imagina que va a estar", cerró en sus declaraciones sobre el futbolista surgido en Rosario Central que también vistió la cinta de capitán cuando Leandro Paredes no fue titular.

Los números de Blanco en Boca

Partidos jugados : 129.

: 129. Goles : 2.

: 2. Asistencias : 23.

: 23. Títulos: Liga Profesional 2026.

Lautaro Blanco generó preocupación en Boca antes de la final de la Copa Sudamericana

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El duelo entre el "Xeneize" y el conjunto brasileño tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. El encuentro que comenzará a las 19.30 de nuestro país enfrentará al elenco de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena que eliminaron a Vasco Da Gama en semifinales contra los comandados por Eduardo Domínguez que dejaron en el camino a Montevideo City Torque de Uruguay.

El conjunto de La Ribera buscará romper con la racha de 18 años sin títulos internacionales, ya que el último conseguido fue en 2008 cuando levantó la Recopa Sudamericana venciendo a Arsenal de Sarandí. Luego de ello, el conjunto "Azul y Oro" perdió tres finales de Libertadores contra Corinthians (2012), River (2018) y Fluminense (2023).