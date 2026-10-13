Es el jugador favorito de Arruabarrena en Boca: 19 de 20 titularidades, el jugador "fetiche" del DT

Uno de los equipos que dispone de mejor presente en el fútbol argentino porque se encuentra peleando en el plano local como en el internacional es Boca. Tanto que su once inicial se repite de gran manera, pero hay un jugador en particular que pareciera haberse transformado en el "fetiche" de Rodolfo Arruabarrena porque dispone de una asistencia casi perfecta en los últimos 20 partidos disputados en el semestre.

{{{htmlAmp}}}

Desde que se produjo el inicio del nuevo ciclo del entrenador, Lautaro Blanco suma 19 titularidades en 20 partidos con Boca en este semestre. Lo que permite pensar que el lateral izquierdo se encuentra más que afianzado en su posición, no hay un integrante dentro del plantel que pueda ganarle el puesto y además dispone de un físico impecable porque quiere decir que no formó parte de la rotación de nombres que el entrenador aplicó en algunos partidos.

Al punto que el grado de confianza es tan grande que Rodolfo Arruabarrena tomó la decisión de que el defensor sea el portador de la cinta de capitán ante la ausencia de Leandro Paredes en el partido vs. Vasco da Gama en la ida de la Copa Sudamericana. Una imagen que se repetirá en los próximos compromisos, debido a que el volante dispone de un desgarro de grado 2 que lo pone en duda hasta el partido del primero de noviembre en la Bombonera frente a River.

Igual, la racha puede que se rompa de gran manera porque Lautaro Blanco podría ir al banco de suplentes frente a Talleres de Córdoba en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura, dependiendo de cómo salga el partido de ida de la copa internacional. Una derrota podría generar que todos los jugadores de los más importantes sean guardados.

Hay que recordar que se trata de un jugador de 27 años que dispone de contrato hasta diciembre del 2028, pero con una valoración de mercado de 4 millones de euros. Aunque en muchos casos, el número mencionado no coincide en nada con lo que el club pretende para dejar marchar al futbolista. Por otro lado, los rumores señalan que el buen rendimiento de Lautaro Blanco no es uno que se aprecia dentro del cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena, porque se menciona que Lionel Scaloni le está haciendo un seguimiento especial y podría llegar a convocarlo a la próxima fecha FIFA de partidos amistosos que se va a desarrollar en noviembre.

“Es un sueño para mí. Sería un loco si digo que no. Estoy tranquilo, pensando en Boca, en hacerlo de la mejor manera acá, que el equipo gane y sigamos vivos en todas las competiciones que estamos, que es algo difícil de lograr a esta altura del año. Si se llega a dar, sería mi sueño máximo. Con tranquilidad, tratando de hacer lo mejor acá”, manifestó el jugador cuando le consultaron sobre la chance de la Selección Argentina.