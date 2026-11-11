El Papa León XIV recibió un inesperado regalo de San Lorenzo antes de la misa en Luján

En el marco de su visita a Argentina, el Papa León XIV recibió un inesperado regalo con los colores de San Lorenzo. Antes de dirigirse a Luján para brindar la misa, tuvo en sus manos una camiseta del "Ciclón", el club del cuál era fanático Francisco, que le otorgó Facundo Lazarte, personal de la nunciatura. Por su puesto, se trata de un enorme gesto para el sumo pontífice sucesor del argentino y con una institución que sin dudas singnifcaba mucho para su antecesor.

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Los detalles del encuentro y la camiseta de San Lorenzo para el Papa León XIV

Según informaron desde el medio Mundo Azulgrana, Lazarte le entregó la casaca del elenco de Boedo a León XIV antes de su partida hacia Luján. A su vez, destacaron que le habló tanto de Francisco como de Lorenzo Massa -uno de los fundadores de San Lorenzo-, a lo que el santo padre respondió con una sonrisa. La imagen no tardó en hacerse viral en las redes sociales con el paso de los minutos en una jornada histórica para nuestro país.

Así sigue la agenda del Papa León XIV

Al mediodía se despide en el aeropuerto de Argentina con una ceremonia y volará a Lima.

Aterriza a última hora de la tarde en la base de la Fuerza Aérea peruana.

Una hora después lo recibe el Palacio de Gobierno, donde se reúne con la presidenta Keiko Fujimori.

Cierra la jornada en el Gran Teatro Nacional, con autoridades de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Quién fue Lorenzo Massa, fundador de San Lorenzo

Lorenzo Bartolomé Martín Massa fue un sacerdote salesiano de Don Bosco cuyo nombre quedó grabado de forma indeleble en la historia de San Lorenzo y de la cultura popular argentina. En 1908, tras ser designado como encargado del Oratorio San Antonio en la calle México 4050, en el barrio porteño de Almagro, observó a un grupo de muchachos conocidos como "Los Forzosos de Almagro" que jugaban al fútbol en la calle arriesgándose al tráfico de los tranvías.

Para ofrecerles contención e instalarlos en un entorno seguro, les abrió las puertas del patio del oratorio, un gesto que significó el germen institucional de la entidad. Massa guió la fundación del club influyendo en su denominación para honrar al mártir San Lorenzo y a la Batalla de San Lorenzo, manteniendo a su vez la identidad barrial. La tradición popular le atribuye también la sugerencia del azul y el grana para la camiseta, tomados del manto de la Virgen de María Auxiliadora, mientras que el distintivo apodo de "Los Cuervos" nació precisamente por la sotana negra que vestía al acompañar al equipo.

Su vocación comunitaria y deportiva inspiró la emblemática película El cura Lorenzo (1954), protagonizada por Ángel Magaña. Desde el 31 de octubre de 2008, los restos del Padre Lorenzo Massa descansan en el mausoleo erigido en su honor dentro del propio Oratorio San Antonio, el lugar donde transformó la vida de los chicos del barrio y dio nacimiento a la pasión azulgrana.