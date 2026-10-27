Moretti le hizo juicio a San Lorenzo: de qué se trata la demanda tras el escándalo del 2025

Marcelo Moretti le inició un juicio a San Lorenzo de Almagro por préstamos. Qué reclama, qué promete hacer con el dinero.

Marcelo Moretti volvió a sacudir a San Lorenzo. El expresidente, que dejó el club tras el escándalo del video de 2025, le inició un juicio ejecutivo a la institución para reclamar casi 300.000 dólares por préstamos que habría hecho durante su gestión. No sería el único frente, ya que también prepara una demanda por otros 200.000 dólares, mientras su sanción como socio sigue en suspenso.

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La demanda es por 270.000 dólares en concepto de contratos de mutuo, es decir, préstamos de dinero que Moretti asegura haberle hecho al club. La cifra incluye capital, intereses y costas judiciales. Según informaron medios cercanos al "Ciclón", el reclamo ya fue despachado en la Justicia, aunque en Boedo todavía esperan la notificación formal.

La vía elegida no es menor. El juicio ejecutivo se apoya en documentos que acreditan la deuda y busca un cobro más rápido, sin discutir desde el inicio si la obligación existe. De todas formas, la presentación no implica una sentencia favorable inmediata ni garantiza que Moretti vaya a cobrar el dinero.

El expresidente no se quedaría ahí. Según el portal San Lorenzo Primero, también impulsará un juicio ordinario para reclamar otros 200.000 dólares. En este caso, los fondos figurarían en los registros contables del club, pero no tienen la firma de un contrato formal de mutuo. Por eso, la discusión sería más larga. Entre ambos reclamos, el total ronda los 470.000 dólares.

La contradicción: en 2025 había dicho que no demandaría al club

La demanda choca con lo que el propio Moretti había dicho en diciembre de 2025. En ese momento, al referirse a los préstamos pendientes, aseguró que no iniciaría acciones judiciales contra San Lorenzo por ese motivo. Menos de un año después, cambió de postura y fue a la Justicia.

Uno de los puntos más llamativos del caso es el destino de los fondos. Desde el entorno del exdirigente aseguran que su intención es donar lo que cobre para obras de infraestructura en las divisiones infantiles y juveniles del club. Sin embargo, todavía resta definir cómo se formalizaría esa donación, en caso de que haya un fallo a su favor y el posterior pago.

El escándalo que terminó con la gestión de Moretti

Moretti asumió la presidencia de San Lorenzo de Almagro tras las elecciones de diciembre de 2023. Su mandato estuvo atravesado por conflictos y terminó de quebrarse en 2025, con la difusión de un video en el que se lo veía guardándose 25.000 dólares, en una situación vinculada a la incorporación de un juvenil a las inferiores que ocurrió en 2024.

Las imágenes profundizaron la crisis institucional y Moretti terminó apartado de la conducción. El club pasó por una Comisión Directiva transitoria, encabezada por Sergio Costantino, hasta la llegada de la actual presidencia de Marcelo Culotta.

Sin quórum: la sanción a Moretti quedó en suspenso

El juicio llega después de que se frustrara el intento del club de sancionarlo. La Asamblea Extraordinaria convocada para el 10 de agosto, que debía resolver su situación, no alcanzó el quórum necesario. Asistieron 52 de los 90 asambleístas, cuando el estatuto exige al menos 68 para tratar un tema de esa magnitud. Así, la suspensión y la expulsión del expresidente quedaron en suspenso y sin nueva fecha.

Qué sanción le pedían

La Comisión Directiva había aprobado por unanimidad elevar el caso a la Asamblea. El objetivo era inhabilitarlo para ocupar cargos electivos, integrar áreas del club o trabajar como asesor, además de quitarle la condición de socio, por faltas consideradas "muy graves" según el Estatuto Social.

Según Doble Amarilla, los principales bloques políticos tenían un consenso previo: cinco años de suspensión como socio y diez años de inhabilitación para ejercer cargos dirigenciales. Pero varias agrupaciones cambiaron de postura a último momento y sus representantes no se presentaron. Con solo 52 asambleístas en la sala, la sanción no pudo votarse, aunque sí se trataron los demás temas del orden del día.