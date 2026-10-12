El Presidente de San Lorenzo no descartó entrar en convocatoria de acreedores: "Pasivo muy grande"

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Culotta, detalló en la entrevista con DSports la dramática situación económica y financiera por la que transita el club de Boedo hace ya una década. Una de las instituciones más populares del fútbol argentino necesita dinero para levantar los pasivos que tiene y, luego, pasar a formar un plantel profesional más competitivo para luchar en todos los frentes.

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El mandamás del conjunto azulgrana se refirió a todos los temas, principalmente al de las arcas de la entidad porteña, que ganó en el último compromiso pero tampoco tiene un balance positivo en los números deportivos desde la vuelta de Rubén Darío Insúa como entrenador. Prácticamente fuera de todas las competencias internacionales del 2027 a cuatro fechas del final de la etapa regular en el Torneo Clausura 2026, el "Santo" se encuentra hoy a tres puntos de la zona de clasificación a los playoffs, aunque con un encuentro más disputado que Newell´s y Gimnasia de Mendoza.

Culotta, presidente de San Lorenzo: "No se trata de que alguien venga con un bolso de 10 millones de dólares"

La posible convocatoria de acreedores

“Que el club entre en convocatoria de acreedores es una posibilidad, estamos evaluándolo. Plantearemos lo que creemos que es mejor en la Asamblea de Socios y ellos lo tendrán que entender. El pasivo es muy grande. Esto hay que planificarlo y transparentarlo, no se trata de que venga alguien con un bolso de 10 millones de dólares para darle a San Lorenzo...".

El mercado de pases

“Recibimos un club con 61 profesionales y realizamos un mercado de pases en el que sólo pagamos por (Danilo) Arboleda (350.000 dólares por el 70%). En diciembre habrá salidas dentro del plantel y eso va a disminuir entre un 40 o 50% el pasivo del club“.

Los problemas financieros

"Quienes trabajan en San Lorenzo aún no cobraron sus sueldos, lo que generó un conflicto extra. Esta semana les estaremos pagando a los empleados del club. Es difícil trabajar con las cuentas embargadas, estamos ordenando el club y la gente confía en nosotros“.

“Hay que tener en cuenta la complejidad financiera, que San Lorenzo tiene la dificultad de los embargos y así no se puede gestionar. Para levantar los inhibiciones, se necesita una suma de 700.000 dólares".

Qué significa la convocatoria de acreedores en un club de fútbol

Se trata de un proceso judicial que se utiliza cuando no se pueden pagar deudas, en este caso de una institución, y esto tiene como objetivo principal evitar la quiebra. Además, permite al deudor reorganizar sus finanzas y negociar un acuerdo de pago con todos sus acreedores bajo la supervisión de la Justicia. Pero muchos socios están en contra…

¿Cuál es la de deuda de San Lorenzo?

El "Azulgrana" tiene un pasivo de 67.883.991,05 dólares, lo cual equivale a 98.771.206.976,64 pesos. Todos los meses continúa perdiendo dinero por el déficit.

Un dato importante a tener en cuenta es que el Ciclón afronta 96 causas judiciales entre futbolistas y directores técnicos que pasaron por la institución a lo largo de los últimos años y no percibieron sus salarios como corresponde. Además, mantiene 61 contratos profesionales y 30 vencen en diciembre, lo que significa que se irían libres, o sea, gratis.