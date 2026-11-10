La desafortunada frase de Majul sobre el papa Francisco en medio de la visita de León XIV: "Menos"

La desafortunada frase de Majul sobre el papa Francisco en medio de la visita de León XIV.

En medio de la visita de León XIV, el periodista Luis Majul realizó una desafortunada comparación en La Nación Más entre el actual pontífice y su antecesor, el papa Francisco, a partir de las impresiones que, supuestamente, le transmitieron distintos integrantes de la Iglesia. Lo hizo después de que el sumo pontífice pidiera ante todo el arco político no descuidar a los jubilados y a las personas con discapacidad, entre otras cuestiones de la actualidad nacional que incomodan al gobierno de Javier Milei.

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Majul contó que "varios obispos" le transmitieron sus primeras impresiones sobre León XIV y encontraron similitudes con Francisco, aunque marcaron diferencias en sus personalidades. "Che, es como Bergoglio pero menos áspero, más dulce y tiene buena escucha", relató el periodista al reproducir los presuntos comentarios que recibió de integrantes de la Iglesia.

La comparación se produjo durante la visita a la Argentina de León XIV, quien asumió el liderazgo de la Iglesia Católica tras la muerte de Jorge Bergoglio, en abril de 2025.

La desafortunada frase de Majul sobre el papa Francisco en medio de la visita de León XIV.

Qué destacó Majul sobre el nuevo Papa

Más allá de las diferencias con Francisco, Majul puso el foco en otro aspecto de León XIV que, según explicó, resultó novedoso para quienes todavía no habían tenido la oportunidad de escucharlo o verlo personalmente. "Pero lo otro novedoso, por lo menos para los que no lo habían escuchado y no lo habían visto, es que es sencillo, firme y va al punto", sostuvo