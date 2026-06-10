Panamá llega al Mundial a hacer historia en grupo complicado, dice centrocampista Yanis

La selección de fútbol de Panamá llega a su segundo Mundial con el objetivo de hacer historia a pesar del grupo complicado que le tocó, y quiere superar lo hecho hace ocho años en su debut, cuando se despidió en la primera fase sin conocer el triunfo, aseguró el miércoles el centrocampista César Yanis.
Panamá, la única selección de Centroamérica en la Copa del Mundo, quedó ubicada en el Grupo L, y se presentará el 17 de junio ante Ghana en el estadio de Toronto, escenario donde enfrentará a Croacia seis días después.
Cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Inglaterra en el estadio Nueva York/Nueva Jersey.
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"Sabemos que es un grupo complicado y difícil, pero queremos hacer historia, hacer las cosas bien, no lo que pasó en 2018, queremos llegar a más, la mentalidad de todos es hacer historia en este Mundial", dijo Yanis en conferencia de prensa en el campamento de Panamá en Toronto.
"Ghana va a ser un rival complicado, pero es un partido que podemos sacar algo positivo, el grupo está bien y consciente de que podemos sacar adelante el debut. Ya estaremos viendo videos y analizando al rival para saber dónde se le puede hacer daño", agregó.
En Rusia, Panamá finalizó en el último lugar del Grupo G con tres derrotas ante Bélgica, Inglaterra y Túnez, en una campaña en la que marcó dos goles y recibió 11.
"Mentalmente estamos fuertes y bien, bastante fuertes y unidos", apuntó el delantero del Cobresal de Chile.
Con información de Reuters