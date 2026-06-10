Panamá llega al Mundial a hacer historia en grupo complicado, dice centrocampista Yanis

Foto de archivo de César Yanis de Panamá antes de un amistoso con Sudáfrica

La ​selección de fútbol de Panamá llega a su segundo Mundial con el ‌objetivo de hacer ‌historia a pesar del grupo complicado que le tocó, y quiere superar lo hecho hace ocho años en su debut, cuando se despidió en la primera fase sin conocer el triunfo, aseguró el ​miércoles el ⁠centrocampista César Yanis.

Panamá, la única selección de ‌Centroamérica en la Copa del Mundo, ⁠quedó ubicada en el ⁠Grupo L, y se presentará el 17 de junio ante Ghana en el estadio ⁠de Toronto, escenario donde enfrentará a ​Croacia seis días después.

Cerrará ‌la fase de grupos ‌el 27 de junio contra Inglaterra en ⁠el estadio Nueva York/Nueva Jersey.

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"Sabemos que es un grupo complicado y difícil, pero queremos hacer historia, hacer las ​cosas bien, ‌no lo que pasó en 2018, queremos llegar a más, la mentalidad de todos es hacer historia en este Mundial", dijo Yanis ⁠en conferencia de prensa en el campamento de Panamá en Toronto.

"Ghana va a ser un rival complicado, pero es un partido que podemos sacar algo positivo, el grupo está bien y consciente de que podemos sacar ‌adelante el debut. Ya estaremos viendo videos y analizando al rival para saber dónde se le puede hacer daño", agregó.

En Rusia, Panamá finalizó en el último lugar ‌del Grupo G con tres derrotas ante Bélgica, Inglaterra y Túnez, en una campaña en ‌la que ⁠marcó dos goles y recibió 11.

"Mentalmente estamos fuertes y bien, ​bastante fuertes y unidos", apuntó el delantero del Cobresal de Chile.

Con información de Reuters