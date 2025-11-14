Países Bajos vs Polonia por Eliminatorias del Mundial 2026: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Los Países Bajos tienen una oportunidad de oro para sellar su clasificación al Mundial 2026 cuando visiten a Polonia este viernes en el Estadio Narodowy de Varsovia, en un duelo directo entre los dos primeros del Grupo G de las Eliminatorias Europeas. La Naranja Mecánica lidera la zona con 16 puntos y una ventaja de tres unidades sobre los polacos, por lo que una victoria en suelo polaco les otorgaría el boleto directo al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo de Ronald Koeman llega con una racha impresionante de tres victorias consecutivas en el grupo, incluyendo goleadas por 4-0 ante Malta y Finlandia, consolidándose como el máximo anotador de las eliminatorias con 22 goles a favor y apenas tres en contra.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Países Bajos y Polonia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Países Bajos y Polonia?

El partido entre Países Bajos y Polonia por la fecha 7 del Grupo G de las Eliminatorias Europeas del Mundial 2026 se jugará este viernes 14 de noviembre de 2025, a partir de las 16:45 horas (hora argentina) en el Estadio Narodowy de Varsovia. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el italiano Maurizio Mariani.

La selección neerlandesa llega a este compromiso en la cima del Grupo G con 16 puntos, producto de cinco victorias y un empate en seis partidos disputados. Los dirigidos por Ronald Koeman han mostrado un rendimiento dominante en la fase clasificatoria, ubicándose tres puntos por encima de Polonia y con una diferencia de gol de +19, la mejor de todo el grupo. Su único tropiezo fue el empate sin goles ante estos mismos polacos en septiembre, en territorio holandés.

Los Países Bajos vienen de golear 4-0 tanto a Malta como a Finlandia en octubre, demostrando una contundencia ofensiva que los ha convertido en el equipo más goleador de las eliminatorias europeas con 22 tantos. Además, su solidez defensiva ha sido notable, concediendo únicamente tres goles en toda la fase clasificatoria. Esta combinación de efectividad en ambas áreas les ha permitido llegar a este partido decisivo con la posibilidad de sellar su clasificación con una fecha de anticipación.

Una victoria en Varsovia le bastará a la Naranja Mecánica para asegurar su boleto al Mundial 2026 antes de enfrentar a Lituania en su último partido del 17 de noviembre. Los neerlandeses, que se perdieron el Mundial de Rusia 2018, alcanzaron los cuartos de final en Qatar 2022 y llegaron a las semifinales de la Eurocopa 2024, buscan confirmar su presencia en la próxima cita mundialista y evitar cualquier sobresalto en las jornadas finales.

Por su parte, Polonia se encuentra en la segunda posición del grupo con 13 puntos, fruto de cuatro victorias, un empate y una derrota en seis encuentros. El conjunto de Jan Urban viene de imponerse 2-0 ante Lituania en su compromiso más reciente, y mantiene vivas sus esperanzas de alcanzar a los neerlandeses en la cima si logra la victoria en este duelo directo. Los polacos iniciaron las eliminatorias con dos triunfos consecutivos ante Lituania y Malta, pero sufrieron un tropezón inesperado al caer 2-1 con Finlandia en junio.

Sin embargo, la situación de Polonia es favorable incluso sin ganar este partido. Los Águilas Blancas tienen asegurado terminar en el top 2 del grupo si evitan la derrota, lo que les garantizaría al menos un lugar en los playoffs de clasificación. Con un encuentro restante ante Malta el 17 de noviembre, el equipo polaco depende de sí mismo para mantenerse en zona de clasificación, aunque un triunfo ante los Países Bajos los pondría en una posición inmejorable de cara a la última fecha.

El historial reciente entre ambas selecciones favorece ampliamente a los Países Bajos, que han ganado 10 de los últimos 21 enfrentamientos ante Polonia, mientras que los polacos solo han conseguido tres victorias en ese período. No obstante, dos de los últimos cuatro duelos han terminado en empate, incluyendo el 0-0 de septiembre en territorio holandés. Polonia necesitará romper con esta tendencia histórica si quiere dar el golpe en casa y complicar las aspiraciones de clasificación directa de su rival más importante en el grupo.

Formaciones probables de Polonia y Países Bajos

El técnico de Polonia, Jan Urban, contará con su máxima estrella Robert Lewandowski como punta de lanza del ataque polaco. El delantero del Barcelona, de 37 años, llega en un momento espectacular de forma tras anotar un triplete en la victoria de su equipo por 5-1 ante Celta de Vigo en La Liga. Sebastian Szymanski, quien marcó en la victoria 2-0 sobre Lituania, mantendrá su lugar en el mediocampo ofensivo junto a Jakub Kaminski en la banda.

Urban tendrá que lidiar con bajas importantes para este encuentro crucial. El portero Lukasz Skorupski y el defensor Jan Bednarek están descartados por lesiones, y el lugar de este último en la línea de tres defensores centrales podría ser ocupado por Tomasz Kedziora. El esquema táctico polaco se mantendría con una línea de tres centrales y dos carrileros, buscando aprovechar la velocidad de Matty Cash por el lateral derecho y la llegada de sus extremos para abastecer a Lewandowski.

Por el lado de los Países Bajos, Ronald Koeman recupera a Matthijs de Ligt en la convocatoria, aunque el defensor del Manchester United no será titular pese a su excelente rendimiento en su club. Memphis Depay, máximo goleador histórico de la selección neerlandesa con 54 tantos, liderará el ataque de la Naranja Mecánica y será acompañado por un tridente ofensivo conformado por Cody Gakpo, Justin Kluivert y Donyell Malen.

La línea defensiva de los Países Bajos estará plagada de figuras de la Premier League, con Virgil van Dijk como líder de la zaga central junto a Jurrien Timber y Micky van de Ven. En el mediocampo, Frenkie de Jong y Ryan Gravenberch formarán la dupla de contención, mientras que Denzel Dumfries ocupará el carril derecho. La única baja confirmada es Wout Weghorst, quien se retiró de la convocatoria por problemas físicos, aunque su ausencia no debería afectar los planes de Koeman considerando la profundidad ofensiva del plantel.

Probable formación de Polonia: Bartlomiej Dragowski; Pawel Wisniewski, Tomasz Kedziora, Jakub Kiwior; Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zielinski, Kamil Skoras; Sebastian Szymanski, Robert Lewandowski, Jakub Kaminski.

Probable formación de Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong; Donyell Malen, Justin Kluivert, Cody Gakpo; Memphis Depay.

Polonia vs Países Bajos: Ficha técnica