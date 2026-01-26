Ruggeri destrozó a Cavani por su presente en Boca: "Si no le da el cuerpo..."

Cavani entrenó de manera diferencia en gran parte de la pretemporada.

Paso la primera fecha del Torneo Apertura y Boca tuvo que recurrir a los servicios de Lucas Janson como centro delantero para intentar hacerle daño a Deportivo Riestra. Algo que es producto de una serie de jugadores lesionados, pero con gran foco en el estado físico de Edinson Cavani. Al punto que Oscar Ruggeri le hizo una crítica más que contundente con una intención bien clara.

La ausencia del experimentado delantero en los trabajos generales en durante la pretemporada fue producto de un problema que padece en la zona lumbar. De acuerdo con lo expresado desde adentro del club, se trata de una molestia que nació tras un golpe que recibió en un partido del 2025. Esto le provocó un tratamiento que implica la aplicación de antiinflamatorios y anestésicos en la zona epidural.

Un golpe en un partido contra Huracán de febrero del 2025 le generó varios problemas al uruguayo

Sobre este presente del uruguayo, Oscar Ruggeri lanzó una serie de declaraciones que no pasaron para nada desapercibidas. “Me parece que es tan groso que tiene que tomar él la determinación, no nosotros. Él tiene que tomar la determinación que si no le da el cuerpo ya… Y bueno, hasta acá llegó. Son señales que le está dando el fútbol, que tenés que tomar la determinación más difícil que tenemos los jugadores“, expresó en ESPN F90.

“Yo no creo que tengan que pensar los de afuera. El que tiene que pensar es Cavani, lo que tiene que hacer él. Tiene que pensar cuando pasa esto. Yo sé que quiere dar vuelta la situación y quiere quedar bien, que vino a Boca y triunfó. Pero tiene que pensar seriamente qué es lo que puede hacer, porque su físico le está costando”, profundizó. Hay que recordar que el atacante tiene contrato hasta el próximo mes de diciembre y de momento no hay rumores sobre una posible negociación. Esto es producto de que se perdió los tres partidos que Boca disputó en lo que va del año. Algo enciende varias alarmas.

“La carrera que hizo él, ¿qué le va a dar más? Es decir hasta acá llegó. No está en deuda. Vino, intentó hacerlo, no le dio y no pudo físicamente. Pero cuando pasan estas cosas, fijate que cada vez que va a arrancar le sucede otra cosita", cerró Ruggeri. La idea del cuerpo técnico de Claudio Úbeda es llevarlo de a poco con una serie de entrenamientos especiales hasta que pueda recuperarse de manera absoluta. Lo mismo sucedió con Ander Herrera, que se encuentra recuperado y es una alternativa en el banco.

Sin embargo, la presencia de una nueva semana entregó una noticia más que alentadora para los hinchas pero también para el propio Edinson Cavani, debido a que formó parte del entrenamiento general e hizo fútbol con aquellos jugadores del plantel que no tuvieron minutos frente a Deportivo Riesta. Aunque hay dos detalles a considerar. El primero es que el uruguayo no está confirmado para el partido del miércoles, y es necesario dejar pasar las horas para ver cómo evoluciona su organismo. Si se registra dolor, se regresará nuevamente al estado previo de entrenamientos menos intensos.