Video: con asistencia de Paredes, el gol de Di Lollo para el 1 a 0 de Boca Juniors

Con gol de Di Lollo, Boca se puso 1 a 0 arriba en su debut por el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra.

Boca Juniors se puso 1 a 0 arriba en el marcador en el duelo frente a Deportivo Riestra en su presentación en el Torneo Apertura 2026. A pesar de no lograr llegar con claridad a lo largo del complemento, el 'Xeneize' logró abrir el partido que se disputa en La Bombonera gracias a un tanto de Lautaro Di Lollo de cabeza a los 77 minutos tras otro buen centro de Leandro Paredes.

La infantil jugada de Janson que arruinó el primer gol de Boca ante Deportivo Riestra

En el partido de Boca se dio una situación insólita con uno de los delanteros, Exequiel Zeballos metió un gol para darle la ventaja al xeneize frente a Deportivo Riestra. Sin embargo, fue anulado por una llamativa infracción de Lucas Janson, el delantero de Boca que está jugando de nueve.

